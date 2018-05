Der Vorverkauf für das Wacken Open Air 2018 biegt auf die Zielgerade ein. Knappe drei Monate vor dem Festival sind nur noch weniger als 10.000 Tickets verfügbar! Wer mit Sicherheit bei der größten Metal-Party des Jahres dabei sein möchte, sollte jetzt bestellen.

Die letzten Tickets gibt es exklusiv auf www.metaltix.com oder telefonisch unter der 04827 – 999 666 66

Das Wacken Open Air findet statt vom 02.08. bis zum 04.08.2018.

Bestätigte Bands: Judas Priest, Nightwish, In Flames, Ghost, Helloween, Pumpkins United, Danzig, Running Wild, Behemoth, Dimmu Borgir, Arch Enemy, Children Of Bodom, In Extremo, Hatebreed, Gojira, Steel Panther, Doro, Alestorm, Dirkschneider, Samael, Cannibal Corpse, Ensiferum, Schandmaul, Destruction, Clawfinger, Korpiklaani, Eskimo Callboy, Die Apokalyptischen Reiter, Converge, Riot V, Epica, Tremonti, Wintersun, Oomph!, Amorphis, Vince Neil und mit vielen weiteren Acts.

Kommentare

Kommentare