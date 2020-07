Wacken World Wide: startet größte Mixed-Reality-Metal-Show aller Zeiten

Der Countdown läuft! Heute startet das größte Wacken aller Zeiten! Die Veranstalter des Wacken Open Air und die Telekom werden gemeinsam die größte Mixed-Reality-Metal-Show aller Zeiten realisieren: Wacken World Wide. Der langjährige Partner zeigt das einzigartige Event weltweit im kostenlosen Livestream. Alle Musik- und Metalfans können das Festival über die Website und App von MagentaMusik 360, im Programm #DABEI exklusiv bei MagentaTV und auf der Website und App von Wacken World Wide verfolgen. Es beginnt heute mit dem Wacken Wednesday, bevor vom 30. Juli bis zum 1. August das große Mixed-Reality-Event stattfindet. Auf alle Musikfans wartet eine völlig neue Wacken-Erfahrung.

Wacken World Wide wird im ursprünglich geplanten W:O:A 2020 Festivalzeitraum direkt zu den Fans nach Hause und auf die mobilen Screens kommen. Mit einem vollständig digitalen Ansatz bringen Veranstalter und Telekom ein neues Show-Konzept auf die virtuelle Bühne. Realisiert wird das Mixed-Reality-Konzept von der Telekom zusammen mit den Veranstaltern des Wacken Open Airs. Durch die Produktion in einem eigens aufgebauten Mixed-Reality-Studio werden reale Auftritte, Lichtshow und Bühnen-Effekte mit dem virtuellen Wacken-Set verbunden. Alles ist virtuell – und wirkt doch real. Mit der innovativen Konzeption und technischen Umsetzung feiern Veranstalter und Partner Weltpremiere in der Festivalbranche. Am Mittwoch gibt es zur Einstimmung schon legendäre Wacken Konzerte und exklusiv für Wacken World Wide aufgezeichnete Liveperformances aus der ganzen Welt.

Kurz vor Startschuss des Events gab es eine eindrucksvolle Demonstration der virtuellen Bühne. Die Vorschau in die virtuelle Wacken-Welt ermöglichte Einblicke in die Technik, die bei der Umsetzung von Wacken World Wide zum Einsatz kommen wird. Zudem zeigt sie, wie die Künstler im Rahmen dieser Weltpremiere eingebunden werden:

Michael Schuld, Leiter TV und Entertainment bei der Telekom

„Mit Wacken World Wide realisieren wir die größte Mixed-Reality-Metal-Show aller Zeiten“, unterstreicht Michael Schuld, Leiter TV und Entertainment bei der Telekom, die Innovationskraft der Telekom. „Das digitale Event wird Künstler und Musikfans weltweit verbinden. Es schafft virtuelle Nähe, Emotionalität und Verbundenheit. Die Telekom ermöglicht dies durch ihr technologisches Know-how und durch das beste Netz. So können Musik-Fans weltweit dieses einzigartige Festival erleben – live und kostenlos.“

Thomas Jensen über das Wacken World Wide:

„Wir sind auf der Zielgeraden! Das Wacken World Wide steht kurz bevor und wir freuen uns, die erste Ausgabe des digitalen Streaming Events aus der Taufe zu heben“, zeigt sich der W:O:A Festival-Mitgründer vorfreudig. „Das gesamte Team hat gemeinsam mit unseren Partnern, wie unter anderem den KollegInnen von Live Nation Brand Partnership & Media und dem Team von Jung von Matt (Entwicklung Marke WWW), hervorragende Arbeit geleistet und wir sind stolz, gemeinsam mit der Telekom Heavy Metal auch in der aktuellen Zeit weltweit zu unseren Fans bringen zu können!“

Holger Hübner ergänzt:

„Nach arbeitsintensiven Wochen freut es uns, ein tolles Programm auf die Beine gestellt zu haben. Es ist definitiv für jeden Geschmack etwas dabei und ein spannendes Rahmenprogramm rundet das Event vielseitig ab! Wir können die Weltpremiere kaum erwarten, also haltet euch bereit, wenn das Wacken World Wide digital bei euch Zuhause startet“, sagt der W:O:A Festival-Mitgründer.

Wacken World Wide verbindet Künstler und Zuschauer weltweit miteinander. Durch die Produktion in einem eigens aufgebauten Mixed Reality-Studio werden reale Auftritte, Lichtshow und Bühnen-Effekte durch präzises Kamera-Tracking mit dem virtuellen Wacken-Set verbunden. Die innovative XR-Technologie erweckt die Bühne dabei digital zum Leben. LED-Rückwand, LED-Boden und Fan-Interaktion sorgen für ein authentisches Bühnengefühl für Künstler und Zuschauer. Fans sind nicht bloß Zuschauer, sondern werden Teil dieses authentischen Live-Erlebnisses: Aktive Mitmachprogramme und weitere spannende Interaktionen, die es erlauben die Künstler hautnah zu erleben, rücken Fans immer wieder ins Zentrum des Geschehens und direkt vor die virtuelle Bühne.

Und auf dieser geht es mehrere Tage lang gleich richtig zur Sache. Denn das Line-Up vereint in bester Wacken-Tradition absolute Publikumslieblinge und hochkarätige Newcomer. Neben Sabaton, Blind Guardian, Heaven Shall Burn, In Extremo, Kreator, Hämatom und Beyond The Black, die alle exklusive Shows auf innovativen und spektakulären Digitalbühnen performen werden, gibt es zahlreiche weitere Sendehighlights im Programm: Alice Cooper und Foreigner werden (zusätzlich zu Archivmaterial) einige eigens zu diesem Anlass neu aufgenommene Songs und Alcatrazz werden die erste Show seit 25 Jahren auf dem Wacken World Wide performen. Ebenfalls mit dabei sind die österreichischen W:O:A Lieblinge Russkaja, der einzig wahre Ross The Boss, D-A-D Sänger Jesper Binzer, Folk-Rock von Fiddler’s Green und ein doppelter Schwedenhappen in Form von Thundermother und Mister Misery. Dazu folgen die britischen Rocker Therapy?, Critical Mass, Budderside und Mister Michael Monroe. Neben den ESC 2006-Gewinnern Lordi und Walkways aus Israel ergänzen Ida Bredehorn aka Deine Cousine und der deutsche Rapper Alligatoah mit einem Metal-Set (!) das vielseitige Programm. Zusätzlich wird der Livestream um legendäre W:O:A Konzerte von Acts wie Iron Maiden, Judas Priest, In Flames und Arch Enemy ergänzt.

Außerdem wird es ein speziell kuratiertes Programm der Wacken Foundation geben, das die deutschen Newcomer Messticator, Damnation Defaced und Verderver vorstellt. Auch der Nachwuchswettbewerb W:O:A Metal Battle beteiligt sich mit einigen Veteranen der internationalen Band Battles am Wacken World Wide: Centuries Of Decay (Kanada), Crisix (Spanien), E-an-na (Rumänien), Trainwreck (Bangladesch) und Valley Of Chrome (Philippinen).

Schon am Festival-Mittwoch gibt es die geballte Ladung Metal auf die Ohren und Augen mit den legendären Body Count feat. Ice-T, den Power Metaller Rage, der Metalqueen Doro, den Thrash-Heroen Anthrax, den Hard Rock Meistern von Motor Sister, den Senkrechtstartern Eskimo Callboy, Deutschlands erfolgreichstem Instrumental-Rock-Act Long Distance Calling und den Azteken-Metaller The Rise Of Mictlan. Dabei reicht die Bandbreite von außergewöhnlichen Orten unter der Erde, zu spektakulären Autokino-Shows, bis hin zu Venues vom anderen Ende der Welt.

Der aktuelle Zeitplan ist gemeinsam mit dem vielseitigen Rahmenprogramm, das exklusive Interviews, Talk-Runden und Einblicke hinter die Kulissen beinhaltet, hier online: https://www.wacken-world-wide.com. Im Nachgang sind die Auftritte in der Mediathek von MagentaMusik 360 und der Megathek von MagentaTV verfügbar. Die Ausstrahlung beim Programm #DABEI realisiert die Sporttotal GmbH.

Auch für den perfekten Festival-Look ist gesorgt: Auf Metaltix.com gibt es exklusives WWW-Merchandise, ausgefallene Souvenir-Tickets und originale Festivalbändchen!

Wacken World Wide online:

https://www.wacken-world-wide.com

https://www.facebook.com/wackenworldwide

https://www.instagram.com/wackenworldwide/

https://twitter.com/WackenWorldWide

Weiterführende Informationen:

www.magentamusik360.de

www.magentatv.de

www.youtube.com/watch?v=0x4VWvgXjYg&feature=youtu.be