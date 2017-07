Warbringer – Woe To The Vanquished

“Hat was von Annihilator“

Artist: Warbringer

Herkunft: Ventura, Kalifornien, USA

Album: Woe To The Vanquished

Spiellänge: 40:59 Minuten

Genre: Thrash Metal

Release: 31.03.2017

Label: Napalm Records

Link: http://www.warbringermusic.com

Bandmitglieder:

Gesang – John Kevill

Gitarre – Adam Carroll

Gitarre – Chase Becker

Bass – Jessie Sanchez

Schlagzeug – Carlos Cruz

Tracklist:

Silhouettes Woe To The Vanquished Remain Violent Shellfire Descending Blade Spectral Asylum Divinity Of Flesh When The Guns Fell Silent

Wuchtig kommt es daher, das mittlerweile fünfte Studioalbum der kalifornischen Thrasher von Warbringer. Nach vier Jahren Schaffenspause haben die Jungs rund um Fronter John Kevill nun das Album Woe To The Vanquished auf den Markt gebracht.

Etwas wie ruhige Intros oder Kompromisse kennt die Band nicht und so geht es mit dem Opener Silhouettes, ohne große Verzögerung, direkt in die Vollen: Dem Hörer fliegt ein Mischwerk aus eingängigen Riffs, donnerndem Schlagzeuggewitter und genial gegröhlten Lyrics um die Ohren.

So soll es auch bleiben – zumindest bis zum letzten Track, welcher mit 11:11 Minuten daherkommt und im Gegensatz zu seinen Vorgängern nahezu schwerfällig wirkt. Einerseits ist When The Guns Fell Silent somit zwar ein gelungenes Outro für das Album, passt als eigenständiger Song jedoch nicht wirklich zum bisher aufgebauten Flair der Platte.

Warbringer - Woe To The Vanquished Fazit: Warbringer haben mit Woe To The Vanquished ein recht starkes und eingängiges Album auf den Markt gebracht. Bei der derzeitigen Flut an Bands, die sich auf die "alte Schule" des Thrash Metal berufen, schafft es das Album leider nicht über den "Ganz nett für Zwischendurch"-Punkt hinaus.



Anspieltipp: Silhouettes Martin W. 7.5 2017-07-21 7.5 Gesamtwertung Leserwertung: ( 0 Votes) 0.0

