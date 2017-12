Welcome To Wacken VR: Doku jetzt für iOS, Google Cardboard & Samsung Gear VR erhältlich

Ab heute ist Welcome To Wacken VR, die erste 360° Virtual Reality Dokumentation im iOS Appstore, Google Playstore und für Samsung Gear VR erhältlich!

Hier kommt ihr direkt zur APP:

Android Cardboard

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wackenvr.wacken.android&hl=en

Gear VR

https://www.oculus.com/experiences/gear-vr/1227885143989447/

iOS

https://itunes.apple.com/ca/app/welcome-to-wacken/id1289453665?mt=8

Banger Films und Secret Location bringen Metal Fans näher als nie zuvor an die einzigartige Erfahrung Wacken Open Air, dem größten Metal Festival. Welcome To Wacken ist eine interaktive Doku, die zeigt, was es heißt, als Metal Fan auf dem Festival unterwegs zu sein. Mehr als nur energiegeladene Erfahrung bringt Welcome To Wacken die Zuschauer zu den Biergärten, Partyzelten und den Wrestling Ring und auf die Bühne mit Arch Enemy.

Damit nicht nur Besitzer einer VR-Brille in den Genuss der Doku kommen, ist Welcome To Wacken jetzt neben dem Gear VR Store auch zum ersten Mal für iOS und Google Cardboard im Google Playstore erhältlich. Diese Doku vereint das awardausgezeichnete Storytelling von Banger Films und die bahnbrechenden technologischen Möglichkeiten von Secret Location.

Die Doku mit mehreren Kapiteln ist in 5 Parts aufgeteilt, die Fans aus der ganzen Welt begleiten und dem Zuschauer ermöglichen jedes Mal aufs Neue einen anderen Blickwinkel einzunehmen und so auch bei mehrmaligem Schauen der Doku Neues zu entdecken. Es kann auch einiges an Bonus Content frei geschalten werden, der dem Zuschauer letztendlich das Gefühl gibt, als wäre er direkt beim Festival gewesen.

