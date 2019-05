Wintermelodei 2019: Early Bird Tickets Sold Out

7. Dezember 2019 – Sputnikhalle – Münster (Westf.)

Winterfylleth (GB / Headliner), Numenorean (CAN), Horn (DE), Laster (NL), Gaerea (PRT), Beltez (DE)

Noch ist er weit weg, aber gewiss ist sein Kommen. Und mit ihm erneut die lange und schwarze Nacht des diesjährigen Wintermelodei 2019! #GOT

Auf dem Gelände der Sputnikhalle geben sich erneut sechs hochkarätige Black Metal Acts die Klinke in die Hand!

So besticht das diesjährige internationale Line-Up durch Bands mit Seltenheitswert und Exklusivität. Numenorean aus Kanada spielen erstmals in Europa und kommen zudem mit ihrem brandneuen Album Adore über den großen Teich nach Münster.

Das deutsche folkig/experimentelle Black Metal Projekt Horn kündigte zudem sein Release des neuen Albums in der zweiten Jahreshälfte an. Laster aus den Niederlanden, eine der wohl innovativsten Avantgardisten des Black Metals, spielen (auch mit brandneuem Album) erstmals diesseits des Rheins. Und auch der Headliner des Abends und einer der Pioniere atmosphärischer schwarzer Klänge Winterfylleth aus Großbritannien ist eine Band, die man nicht alle Tage und unter Clubbedingungen zu Gesicht bekommt.

Gaerea aus Portugal und Beltez aus Deutschland machen das insgesamt sehr starke Line-Up des diesjährigen Wintermelodei 2019 komplett und die Veranstalter heben die Qualität des letztjährigen Festivals noch einmal an, ohne an der Preisschraube zu drehen. Ganz im Gegenteil! Erstmals bietet Schwarzlicht Konzerte vergünstigte, aber streng limitierte „Early-Bird Tickets“ an.

Update: Diese Option wurde auch zugleich von den Besuchern gut angenommen. So sind bereits jetzt alle Early Bird Tickets vergriffen. Aber keine Sorge! Noch gibt es ausreichend Karten zum Stückpreis von 24 €.

Unter folgendem Link könnt ihr euer Hardticket bestellen: www.wintermelodei.wordpress.com/tickets

Early-Bird Tickets (lim.): 19 € – Sold out!

Regular Tickets: 24 €

(Ticketpreis wie immer inkl. Versand und Gebühren!)

Alle weiteren Infos und News unter: https://www.facebook.com/schwarzlichtkonzerte/ oder https://wintermelodei.wordpress.com/uber/

