Witchbound: veröffentlichen neue Single samt Video „Interstellar Odyssey“

Mit ihrem zweitem Video Interstellar Odyssey gehen Witchbound auf eine aufregende Lyric Reise und zeigen insbesondere ihre neue Vielfältigkeit mit zwei Gesangsstimmen. Während beim ersten Video End Of Paradise vornehmlich Natalie Pereira dos Santos den Gesang übernahm, steht dieses Mal die Stimme von Tobias Schwenk im Vordergrund. In Kombination mit Stefan Kauffmanns bewährten Talent für eindringliches Songwriting wird daraus eine rasante Melodic Metal Nummer.

Das Album End Of Paradise ist der Nachfolger des legendären 2015 erschienenen Debütalbums Tarot’s Legacy. Seitdem hat die Band an einigen Stellschrauben gedreht um am 30.4.2021 ein abwechslungsreiches und interessantes Album zu präsentieren.

Bis zum Albumrelease werden dann wohl auch die letzten der streng limitierten Sammlerboxen (nur 111 Exemplare weltweit!) vergriffen sein.

https://shop.el-puerto-records.com/de/limited-special-edition/61/witchbound-end-of-paradise-magnet-box-limited-edition?c=11

End Of Paradise Tracklist:

1. Prelude

2. Battle Of Kadesh

3. Interstellar Odyssey

4. End Of Paradise

5. Carved In Stone

6. Flags Of Freedom

7. Torquemada

8. Nevermore

9. Last Divide

10. Sea Of Sorrow

11. Foreign Shores

12. Dance Of The Dead

13. These Tears

14. As Long As We Can Rock

15. Our Hope

Witchbound sind:

Stefan Kauffmann (Ex-Stormwitch) – Guitars

Peter Langer (Ex-Stormwitch) – Drums

Natalie Pereira dos Santos – Vocals

Tobias Schwenk – Vocals

Julian Steiner – Guitars

Frank Bittermann – Bass

Mehr Info:

https://www.witchbound.com/

https://www.facebook.com/Witchbound