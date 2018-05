Hallo Freunde,

leider haben sich Kanzler & Söhne aufgelöst, bevor sie die Hardbowl-Bretter das erste Mal entern konnten. Aber wir haben für einen würdigen Ersatz gesorgt und die Astroid Boys von der Insel eingeladen! Derbe Gitarrenriffs treffen auf Rap unterfüttert von basslastigen Electro-Granaten. In Roitzschjora durftet Ihr bereits eine mitreißende Performance der Cardiff-Jungs erleben. Zum Jubiläum sind die Jungs noch etwas reifer geworden und haben Euch ein Geschenkpaket geschnürt, das sich gewaschen hat. Und der ganze Hardbowl stampft!

Hört mal rein:

Save your tickets for the heaviest party of the year!

www.withfullforce.de

Euer WFF Team