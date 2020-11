W:O:A Backstage: jetzt exklusiv, die W:O:A Weine genießen wie ein Headliner

Heavy Metal und edler Wein passen nicht zusammen? Der Schein trügt. Das Gegenteil beweist alljährlich das Wacken Open Air. Die Gastgeber Holger Hübner, Thomas Jensen und ihr Team empfangen die Künstler und Gäste in einer einzigartigen Atmosphäre. Bei kaum einem anderen Festival ist das kulinarische Niveau derart hoch wie in der berühmten „Kuhle“, dem Backstage-Bereich in Wacken. Die passenden Weine liefert seit über 10 Jahren der Spitzenwinzer Dr. Martin Tesch von der Nahe.

Eigens für das Festival kreiert Dr. Martin Tesch jedes Jahr exklusiv zwei Weine. Einen trockenen frischen Riesling, mit typischen Aromen von Pfirsich, Zitrus und grünem Apfel. Dieser frische Weißwein aus der Parade-Rebsorte der nördlichen Anbaugebiete passt besonders gut zu vielen Gerichten. Der zweite Wein ist ein eleganter Spätburgunder in intensiven Ziegelrot. Am Gaumen erinnert der Rotwein Kirsche und roten Waldbeeren, abgerundet mit einer feinen Tanninstruktur.

In diesem, aus bekannten Gründen bedauerlicherweise festivalfreien Jahr 2020 werden die sonst exklusiven Wacken-Weine des Weingut Tesch zum ersten Mal auch außerhalb des Backstage-Bereiches angeboten. In der edlen, schwarzen Box sind die beiden Wacken-Weine auch ein erstklassiges Geschenk für alle Wein- und Musikliebhaber.

Hier können Sie den Wein bestellen: https://www.weingut-tesch.de/wacken

Über das Festival:

Das Wacken Open Air ist eines der größten Heavy-Metal-Festivals der Welt und zählt zu den größten Open-Air-Festivals Deutschlands. Seit über 30 Jahren pilgern jedes Jahr, am ersten Wochende im August, tausende begeisterter Hard-Rock und Metal-Fans in die Gemeinde Wacken in Schleswig-Holstein. In den letzten Jahren wurde das Festival von bis zu 85.000 Menschen besucht.

Über das Weingut Tesch:

Dr. Martin Tesch gehört zu den profiliertesten deutschen Winzern. Im fast 300 Jahre alten Familienbetrieb in Langenlonsheim an der Nahe wird vornehmlich Riesling produziert. Neben den vielfach ausgezeichneten, klassisch ausgebauten Lagenweinen sind auch die Konzept-Weine von Tesch international bekannt. Höchste handwerkliche Qualität und ein innovativer Markenauftritt sind die Grundlage für den Erfolg des Weinguts. Dr. Martin Tesch liefert seinen Wein an zahlreiche Spitzenköche, gehobene Restaurants sowie ausgewählte Weinhandlungen in mehr als zwanzig Ländern weltweit.

www.weingut-tesch.de