Wulfpäck: erstes Video zu „Canabusiness“ – War Ain’t Over! erscheint am 31.08.

Die Thrasher von Wulfpäck haben ihr erstes Musikvideo zum Song Canabusiness aus dem am 31.08. via Violent Creek Records erscheinenden Album War Ain’t Over! veröffentlicht.



Beim Videodreh auf dem Schrottplatz Bosch in Stuttgart hat die Band Unterstützung von Traitor Bassist Lorenz Kandolf bekommen. Die Band kommentiert die Veröffentlichung des Videos selbst:

„Endlich ist es soweit! Es ist 4/20 und unser erstes Musikvideo ist Online!

Also baut euch zu diesem Anlass ne dicke Tüte, fahrt euch das Video rein und feiert den Tag wie es sich gehört! Stay high!“

Back to the Future! Bang the Head that doesn´t bang!

Langsam aber stetig scheint sich der südliche Teil Deutschlands zur germanischen Bay Area zu mausern. Auch wenn der Ruhrpott immer noch die Lufthoheit über den Teutonenthrash für sich beanspruchen kann, sollte jeder, der auf extrem guten Metal steht, die fränkische Provinz im Auge behalten.

Dort haben sich die Youngster von Wulfpäck 2013 zum Rudel zusammengerottet, ein Demo und die EP Pork aufgenommen, und bringen seitdem mit aggressiven Hochgeschwindigkeitsriffs, donnerndem Doublebassgewitter und einer fetten Portion Groove die, bis jetzt noch, regionalen, Bühnenbretter zum Beben.

Und nicht nur musikalisch scheint es so, als hätte das Trio schon in den frühen 1990ern mit Suicidal Tendencies, Nuclear Assault oder spätere Bands wie Municipal Waste und Lost Society abgehangen, auch optisch könnten sie geradewegs einer Zeitkapsel entstiegen sein.

Damit wäre der Grundstein gelegt, und mit dem neuen Album War Ain´t Over!, das im Sommer bei Violent Creek Records erscheint, werden die drei Jungspunde auch über die Grenzen ihrer Coburger Homebase den metallischen Underground zweifelsohne gehörig aufmischen.

Wulfpäck Line-Up: Justin Entwistle – Guitar&Vocals

Dennis Rušnjak – Guitar

Janis Reichert – Drums

