Das Industrial Metal Duo YERÛŠELEM um Blut-Aus-Nord-Mastermind Vindsval hat ihr neues Album The Sublime komplett zum Stream bereitgestellt.

Hier kann es vorab exklusiv angehört werden: https://www.metal.de/news/yeruselem-album-stream-367312/

The Sublime kann hier vorbestellt werden: http://bit.ly/yeruselem

YERÛŠELEM sind die neue Schöpfung von BLUT AUS NORD-Kreativkopf Vindsval.

Zusammen mit seinem langjährigen Partner W.D.Fled hat er ein höchstgradig ambitioniertes Projekt kreiert, das auf The Sublime in etwa an das surrealistische Cosmosophy-Album aus der coolen 777-Trilogie von BLUT AUS NORD anknüpft. Industrial Metal, kalte New-Wave-Klänge, Electronica und Post-Punk geben sich die kreative Klinke in die Hand: eine unheilvolle, grenzenlose musikalische Reise für Fans von geschmackvollen Großartigkeiten wie Coil, Pitchshifter, Killing Joke und Godflesh bin hin zu den experimentellen Phasen von Mayhem und Thorns.

YERÛŠELEM

The Sublime

Debemur Morti / Soulfood

VÖ: 06.02.2019

www.facebook.com/Yeruselemprojekt

Kommentare

