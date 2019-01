Am 8. Februar 2019 werden Downfall Of Gaia ihr mit Spannung erwartetes neues Album Ethic Of Radical Finitude veröffentlichen!

Downfall Of Gaia haben jetzt die dritte Single aus Ethic Of Radical Finitude veröffentlicht. Surft rüber zu youtu.be/_8C4tKIgCNE, um Of Withering Violet Leaves anzuchecken!

Den Song kommentieren Downfall Of Gaia wie folgt: „Heute sind wir ziemlich aufgeregt, schließlich dürfen wir euch endlich die dritte Single aus unserem bevorstehenden neuen Album Ethic Of Radical Finitude präsentieren! Of Withering Violet Leaves gibt euch einen weiteren Einblick in unseren neuen Longplayer und zeigt eine andere Seite von dem, was euch erwartet. Wir verspüren extreme Vorfreude darauf, bereits in Kürze unser neues Album mit euch zu teilen. Danke für’s Anhören!“

Klickt danach metalblade.com/downfallofgaia – dort könnt ihr die ersten beiden Singles As Our Bones Break To The Dance und We Pursue The Serpent Of Time streamen! Checkt die Pre-Order-Bundles an, Ethic Of Radical Finitude ist in diesen Formaten verfügbar:

— Hardcover Digipak-CD

— 180 g black vinyl

— Dead gold marbeld vinyl (ltd. 300 – EU-exclusive)

— Grey marbled vinyl (ltd. 200 – EU-exclusive)

— Pic-LP (ltd. 200 – EU-exclusive)

— White/black split vinyl (ltd. 100 – Evil Greed exclusive)

— Red/black marbled vinyl (ltd. 200 – US-exclusive)

— Clear vinyl (ltd. 100 – US-exclusive)

Die sechs Songs von Ethic Of Radical Finitude sind melodischer, strukturierter und dynamischer denn je, wobei sich der epische Metal-Sound mit seinen originellen Sludge- und Crust-Elementen, an dem die Mitglieder mit jedem Release gefeilt haben, weiter zuspitzt. „Wir verbinden die Aspekte unserer früheren Platten mit der Marschroute von Atrophy (2016)“, erklärt Gitarrist und Sänger Dominik Goncalves dos Reis. „Es gibt lange atmosphärische Parts als Atempausen, für deren Entfaltung wir uns Zeit lassen, aber andererseits auch sowohl brutale als auch melodische Blastbeat-Parts. Jedes Stück stellt gewissermaßen eine Reise dar, auf der man Hoch und Tiefs erlebt.“

Ethic Of Radical Finitude Tracklist:

1. Seduced By…

2. The Grotesque Illusion Of Being

3. We Pursue The Serpent Of Time

4. Guided Through A Starless Night

5. As Our Bones Break To The Dance

6. Of Withering Violet Leaves

Downfall Of Gaia:

Dominik Goncalves dos Reis – vocals/guitars

Anton Lisovoj – vocals/bass

Marco Mazzola – guitars

Michael Kadnar – drums

Downfall Of Gaia live mit The Ocean Collective:

13/03 – DE, Stuttgart – Im Wizemann

14/03 – CH, Geneva – PTR/ L’Usine

15/03 – FR, Lyon – CCO

16/03 – FR, Toulouse – Rex

17/03 – FR, Marseilles – Les Pennes Mirabeau

18/03 – FR, Colmar – Le Grillen

19/03 – FR, Bethune – Le Poche

20/03 – UK, Birmingham – Mama Roux

21/03 – IR, Limerick – Dolan’s Warehouse

22/03 – IR, Dublin – Voodoo Lounge

23/03 – UK, Glasgow – Audio

24/03 – UK, Leeds – Brudenell Social Club

25/03 – BE, Antwerp – Trix

26/03 – NL, Den Haag – Paard

27/03 – DE, Cologne – Club Volta*

28/03 – DE, Leipzig – Werk 2

29/03 – PL, Poznan – U Bazyla

30/03 – DE, Bremen – Tower

31/03 – DE, Hamburg – Logo

02/04 – SE, Stockholm – Fryhuset, Klubben*

03/04 – SE, Gothenburg – Tradgarn*

06/04 – NO, Stavangar – Folken*

07/04 – NO, Hamar – Gregers*

08/04 – DK, Copenhagen – Vega*

* ohne Downfall of Gaia

Downfall Of Gaia live mit Mantar:

05/04/19 DE – Marburg – KFZ

12/04/19 DE – Dortmund – Junkyard – Dortmund

13/04/19 DE – Kiel – Pumpe

20/04/19 DE – Köln – Essigfabrik

21/04/19 DE – Rostock – Zwischenbau

27/04/19 DE – Karlsruhe – Dudefest @ Jubez

28/04/19 DE – Saarbrücken – Garage

29/04/19 DE – Aschaffenburg – Colos-Saal

30/04/19 DE – Jena – F-Haus

Kommentare

Kommentare