Your Favorite Enemies: „1-2-3 (One Step Away)“ auf Berlin Music Video Awards

Für seinen künstlerischen Aspekt, als eines von wenigen ausgewählten Videos aus „einer großen Menge von exzellenten Videos in diesem Jahr“, soll das Video von Your Favorite Enemies bei den „Silver Screenings“ der Berlin Music Video Awards am 19. Mai präsentiert werden.



Zusammen mit den Organisatoren des Festivals, die sich entschieden haben diese Rubrik zu öffnen, um Videos zu ehren, die sie unter den internationalen Veröffentlichungen von 2016 „interessant und vorzeigbar finden“, konnte die Band einige Plätze auf der Gästeliste für ihre Fans erhalten und sie haben gemeint, dass man die Augen offen halten soll und das Unerwartete erwarten soll.

Quelle: www.hopefultragedyrecords.com

