Bei den Kerrang! Awards bereits als „Best British Newcomer“ ausgezeichnet und bei den Metal Hammer Golden Gods Awards als „Best New Band“ geehrt, steht das Sextett CREEPER von der britischen Südküste an der Spitze eines Fankultes, der sich ihrem Gothic-beeinflussten, hochgradig dramatischen Punk verschrieben hat.

Das Album wurde mit Produzent Neil Kennedy im Produktionshaus The Ranch aufgenommen und von Neal Avron (Twenty One Pilots) gemischt.„’Eternity, In Your Arms’ ist ein Album, das sich nicht nur darum dreht, jung und todunglücklich zu sein, sondern auch um Wandel, um Alter und Verlust“, beschreibt Gould. „Nicht nur den Verlust des Lebens, sondern den Verlust von uns selbst. Die Einzelteile der Personen, die wir waren.“

Passend zur VÖ werden Creeper vier Termine in Deutschland spielen:

04.04.2017 Hamburg | Hafenklang

09.04.2017 Köln | MTC

10.04.2017 München | Strom

12.04.2017 Berlin | Cassiopeia

Und im November werden Creeper dann im Vorprogramm von Pierce The Veil erneut beehren:

07.11. Theaterfabrik, München

11.11. Huxleys, Berlin

13.11. Hamburg, Gruenspan

18.11. Köln, Live Music Hall

19.11. Bochum, Zeche

20.11. Frankfurt, Batschkapp

22.11. Karlsruhe, Substage

Quelle: www.sailor-entertainment.de

