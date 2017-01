Helmet: Gehen in Kürze auf Tour

Helmet: Gehen in Kürze auf Tour

Helmet kommen Ende Januar auf Tour und werden Songs aus dem neuen Studioalbum sowie Klassiker auf ihrer anstehenden Europatour 2017 präsentieren.

An folgenden Daten wird die Band in Deutschland bzw. AT und CH zu sehen sein:

23.01. – S036, Berlin (GER)

24.01. – Scheune, Dreden (GER)

25.01. – Musikzentrum, Hannover (GER)

26.01. – Knust, Hamburg (GER)

07.02. – Gebäude 9, Köln (GER)

21.02. – Bienne, Biel (CH)

27.02. – Szene, Wien (AT)

28.02. – Conrad Sohm, Dornbirn (AT)

03.03. – Technikum, München (GER)

04.03. – Universum, Stuttgart (GER)

Quelle: www. oktoberpromotion.com

Kommentare

Kommentare