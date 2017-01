Wie in den letzten Jahren folgt nach unserem Time For Metal Adventskalender zum Jahreswechsel die traditionelle Silvester Verlosung. In diesem Jahr konnten wir dafür wie im letzten Jahr keinen anderen als Markus Keimel gewinnen, der ein signiertes Buch Eine Art Mosaiksprache für euch zur Verfügung stellt. Alle Infos zu Eine Art Mosaiksprache findet ihr im REVIEW und INTERVIEW. Alle Infos zum Vorgänger Wörter Haben Seele findet ihr hier REVIEW und INTERVIEW.

Das Teilnehmen ist ganz einfach: ihr müsst nur unten das Formular ausfüllen. Ob ihr gewonnen habt, erfahrt ihr durch eine persönliche E-Mail oder einen Blick in unsere News. Die Verlosung endet am 02.01.2017!

Time For Metal und Markus Keimel wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Einsendeschluss

Monday 2nd of January 2017 12:00:00 AM

Teilnahmeformular:

Kommentare

