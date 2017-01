Stray Train werfen einen Blick zurück auf ihre Tour mit Blues Pills und Kadavar und präsentieren im gleichen Zuge ihre neue Single „Green Card Paradise„.

Nach ihrer extrem erfolgreichen Europa-Tour mit Blues Pills und Kadavar, präsentieren uns Stray Train nun ein Tour Recap-Video, das diese einzigartige Erfahrung zusammenfasst.

Die slowenischen Heavy Blues Rocker waren von Ende September bis Mitte November auf Tour, reisten einige Tausend Kilometer durch 12 europäische Länder und spielten 41 Gigs vor insgesamt 30.000 Zuschauern. Clubs wie das Koko in London, AB Box in Brüssel, Columbiahalle in Berlin oder Alcatraz in Mailand sind nur ein paar der Konzerte, die der Band für immer in Erinnerung bleiben werden.

Neben den Live-Aufzeichnungen der Tour präsentieren uns Stray Train in dem Video ebenfalls ihre neue Single “Green Card Paradise” von ihrem Debüt-Album “Just‘ cause you got the monkey off your back doesn’t mean the circus has left town”.

Alle 45 Tage der Tour waren eine große Inspiration für die Band – Stray Train arbeiten bereits an Songs für ihr nächstes Album, das 2017 veröffentlicht werden soll. Bis dahin: Hört euch die neue Single “Green Card Paradise” an!

Quelle: www. cmm-marketing.com

Kommentare

Kommentare