Die unaufhaltsamen Hard Rocker THE DEAD DAISIES kündigen eine umfangreiche World Tour an, mit der sie den Release ihres langersehnten Live-Albums „LIVE & LOUDER“ feiern, das am 19. Mai 2017 via Spitfire Music / SPV erscheint.

Neben zahlreichen hochkarätigen Festivalauftritten in Europa im Juni werden THE DEAD DAISIES im Juli ins Land der aufgehenden Sonne zurückkehren und ihre japanischen Fans begeistern. Anschließend geht es nach Südamerika, um das langersehnte Live-Debüt dort zu feiern, sowie zum „Woodstock“ in Polen, einem der größten Festivals Europas. Im August/September steht die erste US-Headliner-Tour an, die nach dem durchschlagenden Erfolg von „Make Some Noise“ und der US-Sommertour mit den legendären KISS immer wieder eingefordert wurde.

Die Tour wird die Band in vielen neue Länder führen und auch die alten Jagdgründe nicht vernachlässigen. Leadgitarrist Doug Aldrich dazu: „The Dead Daisies Update! Ich bereite meine Gitarren schon auf die ‘LIVE & LOUDER‘-Tour 2017 vor! Der Sommer wird furios, kommt vorbei, wenn ihr hört, dass wir in der Stadt sind. Bis bald für eine gute Dosis Daisies!“

Die ‘LIVE & LOUDER‘-Tour 2017 wird die Band in folgende Länder führen: Deutschland, Österreich, Schweiz, Dänemark, Schweden, Großbritannien, die Niederlande, Frankreich, Belgien, Ungarn, die Tschechische Republik, Japan, Brasilien, Argentinien, Chile, Mexiko, Polen, Kanada und die USA.

Das Live-Album „LIVE & LOUDER“ wird in vielen Deluxe-Formaten erhältlich sein und fängt die schweißtriefenden, mitreißenden Shows perfekt ein, die die Band auf dem Höhepunkt eines unglaublichen Jahres 2016 gespielt hat. Das Ergebnis, erneut gemischt von Anthony Focx (Aerosmith, Bad Company), ist eine absolute Wucht.

Sänger John Corabi: „Wir sind sehr aufgeregt und stolz auf unser neues Album ‘Live And Louder’! Viele unserer Fans haben uns geschrieben, wie sehr sie unsere Platten lieben, aber dass wir sie live noch viel stärker umgehauen hätten! Die Mitschnitte zeigen, wie unglaublich laut unsere Fans sind! Dreht die Platte auf!“

Rock & Roll is indeed alive and well!!!

Das „Make Some Noise – Live & Louder“- seht ihr hier:

LINE-UP :

Doug Aldrich (Whitesnake, Dio) – Gitarre

John Corabi (Mötley Crüe, The Scream) – Gesang

David Lowy (Red Phoenix, Mink) – Gitarre

Marco Mendoza (Thin Lizzy, Whitesnake) – Bass

Brian Tichy (Ozzy Osbourne, Foreigner) – Schlagzeug

LIVE & LOUDER WORLD TOUR 2017:

EUROPA

FR 2. Jun Rock Hard Festival | Gelsenkirchen, Deutschland

SA 3. Jun Rock In Vienna | Wien, Österreich

SO 4. Jun Substage | Karlsruhe, Deutschland

DI 6. Jun Dynamo | Zürich, Schweiz

DO 8. Jun Amager Bio | Kopenhagen, Dänemark

FR 9. Jun Sweden Rock Festival | Sölvesborg, Schweden

SO 11. Jun Download Festival | Donnington, Großbritannien

MO 12. Jun Liquid Room | Edinburgh, Großbritannien

MI 14. Jun Boerderij | Zoetermeer, Niederlande

FR 16. Jun Le Forum | Vaureal, Frankreich

SA 17. Jun Hellfest | Clisson, Frankreich

SO 18. Jun Graspop Metal Meeting | Dessel, Belgien

DI 20. Jun Hirsch | Nürnberg, Deutschland

MI 21. Jun Hellraiser | Leipzig, Deutschland

FR 23. Jun Harley Days Festival | Hamburg, Deutschland

SO 25. Jun Bluesiana | Velden, Österreich

MO 26. Jun Bluesiana | Velden, Österreich

DI 27. Jun Rockhouse | Salzburg, Österreich

MI 28. Jun A38 | Budapest, Ungarn

DO 29. Jun Lucerna Music Bar | Prag, Tschechische Republik

SA 1. Jul Freigericht Rockt Festival | Freigericht, Deutschland

DO 3. Aug Woodstock Poland | Kostrzyn, Polen

JAPAN

MI 5. Jul Shibuya Club Quattro | Tokyo, Japan

DO 6. Jul Umeda Club Quattro | Osaka, Japan

SÜDAMERIKA

MI 12 Jul Opera de Arame | Curitiba, Brasilien (Special Guest to Richie Kotzen)

DO 13 Jul Carioca Club | Sao Paulo, Brasilien (Special Guest to Richie Kotzen)

SA 15 Jul Vorterix | Buenos Aires, Argentinien

SO 16 Jul Teatro Vorterix | Rosario, Argentinien

Weitere Südamerika-Dates folgen bald!

NORDAMERIKA

Die Nordamerika-Termine werden demnächst angekündigt!

