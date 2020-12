Fazit

A Confession lebt von einer wahren Handlung, was mir, wie ihr sicher schon gemerkt habt, immer besonders gut gefällt. Der Kriminalfall aus dem Jahr 2011, der die Story bildet, ist greifbar und beeindruckt durch die gute Regie und die schauspielerische Leistung. Dem Krimi werden Zutaten aus einem guten Thriller und Drama beigefügt und wird dadurch noch mehr zur absolut runden Sache. In sechs kleine Häppchen verpackt bekommt man nach und nach den Inhalt serviert, der über die Dauer nicht an Spannung einbüßt. Es muss eben nicht immer eine Serie sein, es darf auch einfach mal ein langer Film auf ein Staffelniveau gehoben werden, dem kein Nachfolger hinterherfliegt. Das Leid und Elend für alle Betroffenen kann authentisch eingefangen werden und erzeugt emotionale Bilder, die im Kopf bleiben. Recht und Ordnung werden abermals in ein Licht gerückt, das die Frage aufwirft: Was ist den Gesetzeshütern erlaubt und wo fangen die Grenzen an. Diese Frage kann nicht geklärt werden, sorgt jedoch für Tiefen, die jeder Zuschauer nachvollziehen kann. Ton, Kulisse, Handlung im Einklang mit der Umsetzung und kann man ohne Weiteres empfehlen.