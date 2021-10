AFM Records: veröffentlicht „25 Years Metal Addiction – The Rare & The Unreleased“ Label-Compilation am 29.10.

Seit einem Vierteljahrhundert hat sich AFM Records ganz der Mission verschrieben, erstklassigen Metal und Hardrock zu veröffentlichen. Zahlreiche Charterfolge und internationale Auszeichnungen pflastern diesen Weg. Anlässlich des 25-jährigen Firmenjubiläums durchforstete man die Archive und förderte dabei zahlreiche (bisher unbekannte) Schätze zutage. Das Ergebnis kann ab 29.10. in Form von 25 Years Metal Addiction – The Rare & The Unreleased bestaunt werden.

Wie der Titel erahnen lässt, sind hier ausschließlich Songs berücksichtigt worden, die bisher unveröffentlicht waren, als Bonusmaterial von länderexklusiven Edition (z.B. Japan-Pressungen) stammen oder bisher nur digital erhältlich waren. All dies auf einer umfangreichen, kurzweiligen Zusammenstellung zugänglich zu machen, war das Ziel. Von Überbleibseln oder „Ausschussware“ kann hier allerdings nicht die Rede sein; vielmehr überrascht die Qualität der Beiträge durchweg und man fragt sich ein ums andere Mal, wie der Metal-Welt diese Perlen bislang vorenthalten werden konnten. 25 Years Metal Addiction – The Rare & The Unreleased, das als 2CD im Digipak (und zum Special Price) erscheint, läuft schließlich nach 30 Songs und fast 140 Minuten Spielzeit ins Ziel. Die etwas andere Compilation – für echte Metal-Fans und Sammler!

Eine Playlist mit Teasern (At Vance, Dragonland, Mors Principium Est, Nostradameus, Evidence One, Solution .45) ist hier verfügbar.

Tracklist:

CD1:

01. U.D.O. – Falling Angels

02. Firewind – New Found Power

03. Evergrey – The Darkness In You

04. Metalite – Hunting High And Low (Stratovarius Cover)

05. Emil Bulls – Night Over Disneyland

06. Bloodbound – Bloodheads United

07. Orden Ogan – Fields Of Sorrow (Orchestral Version)

08. Elvenking – No Prayer For The Dying (Iron Maiden Cover)

09. Dragonland – At The Inn Of Éamon Bayle

10. Mors Principium Est – Livin‘ La Vida Loca (Ricky Martin Cover)

11. Dead City Ruins – Devil Man (2019 Version)

12. Herman Frank – Forever

13. Ross The Boss – Blood Of My Enemies (Manowar Cover)

14. Nostradameus – Voyager

15. Solution .45 – Spirit Side Dreaming

CD2:

01. Flotsam and Jetsam – Life, Love, Death

02. Dynazty – Prestige

03. Lordi – Hulking Dynamo

04. Shakra – I Want It

05. Brainstorm – The Kindred Soul

06. Deaf Rat – Like A Prayer (Madonna Cover)

07. Arion – Punish You (Radio Edit)

08. At Vance – The Evil In You (re-recorded)

09. Iron Mask – March Of The Slaves

10. Paradox – Timegrain

11. Evidence One – Wait Up For More

12. Burning Point – Ton Of Bricks (Metal Church Cover)

13. Serious Black – I Show You My Heart

14. Pyramaze – World Foregone (Orchestral Version)

15. Epysode – Forgotten Symphony (Extended Mix)