All For Metal: feiern Song-Debüt und veröffentlichen erstes Musikvideo

Nachdem die Band erst kürzlich ihre Zusammenarbeit mit dem Hamburger Label AFM Records bekannt gab, folgt nun eine erste Single. Darauf machen All For Metal ihrem Namen bereits jetzt alle Ehre, und sind bereit, die Metal-Welt im Sturm zu erobern!

Nun erschien ein erstes Musikvideo der Band, welche unter anderem von Tetzel – Fronter bei Asenbut sowie Größe in der europäischen Kraftsport-Szene – gegründet wurde. Passenderweise zum Song mit dem Titel, All For Metal.

Sänger Antonio Calanna verrät uns zur ersten Single:

„Ich freue mich so sehr über dieses Debüt, es fühlt sich an, als hätte ich noch nie zuvor gesungen und als stünde ich das erste Mal vor Publikum! Diese kraftvollen Riffs und die großartige Bindung zwischen Tetzel und mir machen deutlich, wofür wir gekommen sind … Genau diese Energie wollen wir auf die Bühne bringen und der Welt zeigen, wozu wir fähig sind! All For Metal könnte kein besserer Song dazu sein: Feuer, Schweiß, Melodie und auf der Suche nach dem Machbaren. Das sind die Zutaten unserer Ziele, es ist All For Metal (die Band) und Metal für Euch Alle!“

Das neue All For Metal Musikvideo seht ihr ab sofort hier:

Der kraftvoll-melodische Klargesang des charismatischen Antonio und das raue Organ des muskelgestählten Hünen Tetzel harmonieren perfekt miteinander und geben dieser vielversprechenden neuen Band das gewisse Etwas. Unterstützt werden die beiden durch maskierte Musiker, deren Identitäten noch unbekannt sind.

„All For Metal ist stilistisch komplett anders gelagert als das, was ich sonst mache – und gerade das macht es für mich so reizvoll. Die Songs sind enorm eingängig und es macht riesigen Spaß, sie zu spielen. Antonio und ich sind voll auf einer Wellenlänge. Mit Stolz und großer Freude sage ich: „Let‘s conquer the world with Metal, all For Metal and Metal for all.“

All For Metal online:

www.instagram.com/_allformetal_

www.facebook.com/allformetalofficial