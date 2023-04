All For Metal: feiern Videopremiere zu neuster Single „Mountain Of Power“

Am 7. Juli 2023 erscheint über AFM Records das heiß-erwartete, erste Studio Album der Heavy Metal Überflieger All For Metal! Vorbestellungen von Legends sind HIER möglich!

Mit elf bombastischen, kompakt-eingängigen Songs, entfesseln All For Metal auf ihrem kommenden Debüt hymnenhaften, geradlinigen Metal, der ohne Zweifel internationale Klasse besitzt. Unter dem Banner All For Metal taten sich bei der Band-Gründung die Metal-Enthusiasten Tim „Tetzel“ Schmidt, der vielen als Sänger der Band Asenblut sowie als Kraftsportler und Fitness-Influencer bekannt sein dürfte, und Antonio Calanna (Sänger der Hardrock-Band DeVicious) zusammen. Beide eint die Liebe zu klassischem Heavy Metal und die gemeinsame Vision, diese auch einer neuen Generation von Musikfans nahezubringen.

„Wir sind mit Bands wie Manowar aufgewachsen, bei deren Konzerten das Publikum von der Energie überwältigt wird“, verriet Tetzel kürzlich. „Dort liegen sich Fremde in den Armen und schmettern voller Inbrunst die Songs mit. Dieses unsichtbare Band, diese Verbindung, entsteht allein über die Musik“. Sein Gesangs-Counterpart Antonio fügt hinzu: „Solch ein Gemeinschaftsgefühls habe ich bisher nur in der Metal-Szene erlebt. Wir wollen mit All For Metal dazu beitragen, dies weiterzugeben und möglichst viele Musik-Fans daran teilhaben zu lassen.“

Nachdem die Band aus ihrem Album bereits die vier Songs Born In Valhalla, Raise Your Hammer, All For Metal sowie Fury Of The Gods, vorstellte, folgt mit Mountain Of Power eine weitere, zukünftige Heavy Metal Hymne!

Das neue All For Metal Musikvideo zu Mountain Of Power seht ihr ab sofort hier:

Perfekt zum Einstimmen auf die kommende Festivalsaison, mit unter anderem Shows auf dem Wacken Open Air, RockHarz und vielen weiteren, erscheint Legends am 07.07.2023 über AFM Records. Das Album wurde in den Elephant Studios produziert und aufgenommen, vorbestellen könnt ihr den Longplayer HIER!

Legends Tracklist:

1. All For Metal

2. Goddess Of War

3. Born In Valhalla

4. Raise Your Hammer

5. Hear The Drum

6. Run

7. Prophecy Of Hope

8. Mountain Of Power

9. Fury Of The Gods

10. The Day Of Hammerfall

11. Legends Never Die

All For Metal live:

02.06.2023 (CZ) Metal Fest Plzen

07.07.2023 (GER) RockHarz (Album Release Show!)

02.08.2023 (GER) Wacken Open Air

All For Metal sind:

Tetzel – Vocals

Antonio Calanna – Vocals

Ursula Zanichelli – Gitarre

Jasmin Pabst – Gitarre

Florian Toma – Bass

Leif Jensen – Drums

All For Metal online:

www.instagram.com/_allformetal_

www.facebook.com/allformetalofficial