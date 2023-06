Amaranthe: kündigen neuen Sänger an + veröffentlichen frische Single „Damnation Flame“

Es wird heiß da draußen: Die schwedischen Modern-Metal-Heroes Amaranthe liefern mit ihrer neu veröffentlichten Single Damnation Flame den Soundtrack für einen feurigen Festivalsommer! Mit ihrem symphonischen Touch und dem mitreißenden Refrain stellt die Band einmal mehr ihre herausragenden Songwriting-Fähigkeiten unter Beweis und unterstreicht gleichzeitig ihr Image als Schwedens aufregendster Metal-Export.

Mastermind Olof sagt über den neuen Song:

„Damnation Flame betritt in vielerlei Hinsicht Neuland für uns, und zwar auf die bestmögliche Art und Weise. Es ist der erste Amaranthe-Song, der symphonische Elemente enthält, etwas, das wir schon lange machen wollten, und das düstere Vampir-Thema passt perfekt zu unserer Auffassung von modernem melodischem Metal! Bei Amaranthe ging es schon immer darum, grenzenlos zu sein und uns ständig neu zu erfinden, und mittlerweile wisst ihr, dass ihr das Unerwartete erwarten könnt. Dies ist 100% pure Leidenschaft, die in Musik gegossen wird, wie ihr zweifellos von der ersten Sekunde an selbst erleben werdet – genießt Damnation Flame, mit dem Versprechen, dass bald noch viel mehr kommen wird!“

Streamt Damnation Flame hier: https://amaranthe.bfan.link/damnation-flame.a01

Damnation Flame markiert nicht nur den Beginn einiger heißer Live-Shows in diesem Sommer, sondern stellt auch Amaranthes neuen Sänger Mikael Sehlin ihrer international wachsenden Fangemeinde vor.

Olof fährt fort:

„Nach einer praktisch weltweiten Suche und mehreren fantastischen Gast-Growlern, die uns bei Shows und Touren aushelfen sollten, haben wir schließlich genau die richtige Person für den Job gefunden, und zwar in unserer eigenen schwedischen Hauptstadt Stockholm! Mikael Sehlin hat alles, was es braucht, um das Amaranthe-Line-Up zu ergänzen, und seine Vielseitigkeit und Musikalität vervollständigt und unterstreicht unsere Vision für unser neues Album und die allgemeine Zukunft von Amaranthe perfekt. Von den tiefsten, gutturalen Grunts bis hin zu den höchsten Screams ist Mikael die personifizierte Growling-Perfektion, also bitte heißt den neuen Stern am Amaranthe-Firmament herzlich willkommen!“

Mikael Sehlin fügt selbst hinzu:

„Hallo zusammen, hier ist Mike! Ich freue mich sehr, euch mitteilen zu können, dass ich den Platz als neuer Amaranthe-Growler einnehmen werde und ich kann es kaum erwarten, euch da draußen zu treffen! Ich hoffe, euch gefallen die kommenden Tracks, zu denen ich die Ehre hatte, Growls aufzunehmen. Passt auf euch auf und bis bald!“

Das neueste Mitglied der Amaranthe-Familie ist im Musikvideo zu Damnation Flame zu sehen, dem neuesten cineastischen Meisterwerk der Band. Haltet den Atem an und folgt den Kreaturen der Nacht in ihre vampirische Höhle, um Zeuge der Initiation ihres neuesten Opfers…ähm…Mitglieds zu werden.“

Seht euch das Video zu Damnation Flame hier an:

Amaranthe Live 2023

01.07. ES Viveiro – Ressurection Fest

04.08. DE Wacken – Wacken Open Air

05.08. FI Lieto – Smuggler Rok

10.08. ES Villena – Leyendas Del Rock

17.-19.08. CZ Moravský Krumloch – Rock Castle

20. – 24.09. DE Berlin – Full Metal Cruise

01.12. FI Jyväskyla – John Smith Rock Frozen

02.12. FI Joensuu, Unholy Winter Fest

Amaranthe sind:

Elize Ryd | Gesang

Mikael Sehlin | Growls

Olof Mörck | Gitarren, Keyboards

Johan Andreassen | Bass

Morten Løwe Sørensen | Schlagzeug

Nils Molin | Gesang

Amaranthe online:

www.amaranthe.se

www.facebook.com/amarantheband

www.instagram.com/amarantheofficial