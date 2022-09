Amorphis: kündigen Tour Edition von „Halo“ für den 04.11. an

Der Herbst naht mit großen Schritten und wieder einmal haben die finnischen Metal-Ikonen Amorphis den perfekten Soundtrack für die Saison im Gepäck. In zwei Monaten werden sie zusammen mit Eluveitie auf eine ausgedehnte Europa-Co-Headline-Tour gehen und zudem die Special Guests Dark Tranquility und Nailed To Obscurity mit am Start haben, um 19 Länder in Melancholie, schwere Riffs und zeitlose Melodien zu hüllen.

Kurz vor dem Kickoff veröffentlichen Amorphis am 4. November nun die Tour Edition-CD ihres letzten Albums Halo (Platz 1 in den finnischen und Platz 3 in den deutschen Albumcharts diesen Februar), das nicht nur ein überarbeitetes Artwork von Artworkkünstler Valnoir enthält, sondern auch den bisher unveröffentlichten Song The Well.

Sichert euch hier ein Exemplar: https://amorphis.afr.link/HaloTourPR

Und für die Sammler unter euch: Halo ist zudem noch in mehreren neuen Vinylfarben erhältlich, schaut doch mal bei der „Gold Blackdust Splatter“ oder „Weiß – Clear – Blau Splatter“ ebenfalls unter diesem Link rein.

Tickets für die kommenden Shows sind erhältlich unter www.amorphis.net/tour, und ihr könnt DIE Metal-Tour des Herbsts auf einem der folgenden Dates sehen:

Amorphis & Eluveitie – Europäische Co-Headline-Tour 2022

+ Special Guests: Dark Tranquillity & Nailed To Obscurity

10.11. CH Zurich – Komplex 457

11.11. DE Filderstadt – FILharmonie

13.11. IT Trezzo sull’Adda (MI) – Live Club

15.11. FR Toulouse – Le Bikini

16.11. ES Madrid – Sala La Riviera

17.11. ES Barcelona – Sala Razzmatazz

18.11. FR Lyon – Le Radiant-Bellevue

19.11. FR Paris – L’Olympia

20.11. FR Lille – L’Aéronef

22.11. IE Dublin – The Academy

23.11. GB Glasgow – Queen Margaret Union

24.11. GB Manchester – O2 Ritz

25.11. GB London – O2 Forum Kentish Town

26.11. BE Brussels – Ancienne Belgique

27.11. NL Tilburg – 013

29.11. DK Copenhagen – Amager Bio

30.11. NO Oslo – Sentrum Scene

01.12. SE Stockholm – Fållan

03.12. FI Helsinki – Black Box (Helsingin Jäähalli)

05.12. PL Warsaw – Progresja

06.12. DE Berlin – Huxleys Neue Welt

07.12. AT Vienna – Gasometer

09.12. DE Munich – Zenith

10.12. DE Leipzig – Felsenkeller

11.12. CZ Zlín – Datart Hala

12.12. HU Budapest – Barba Negra

14.12. DE Wiesbaden – Schlachthof

15.12. LU Esch-sur-Alzette – Rockhal

16.12. DE Oberhausen – Turbinenhalle

17.12. DE Hamburg – Zeltphilharmonie

Hier kommt ihr zu unserem Review zu Halo und hier könnt ihr das Interview nachlesen, das unser Time For Metal Redakteur Kay L. mit Santeri Kallio, dem Keyboarder der Finnen, führen durfte.