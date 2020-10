Angel: kündigt Akustik-Album an

Angel, das Soloprojekt von Helena Iren Michaelsen (Frontfrau der Symphonic Metal Band Imperia), wird am 04.12.2020 ein Akustik-Album namens A Woman’s Diary – The Hidden Chapter bei Massacre Records veröffentlichen.

Es beinhaltet neben diversen Coverversionen auch zwei Songs, die aus Helenas Feder stammen. Bei allen Songs wird Helena lediglich vom Piano begleitet.

A Woman’s Diary – The Hidden Chapter ist als CD Digipak sowie in digitaler Form erhältlich und kann hier bereits vorbestellt werden » https://lnk.to/awomansdiarythehiddenchapter

Die erste digitale Single Keep Your Head Held High kann man sich hier schon mal anhören.

Angel – A Woman’s Diary – The Hidden Chapter

1. Don’t Let Daddy Kiss Me (Acoustic Version)

2. Little Ballerina (Acoustic Version)

3. Kjærlighet (Acoustic Version)

4. Lost (Acoustic Version)

5. Let Down (Acoustic Version)

6. Hallelujah (Acoustic Version)

7. Calling St. Cecilia (Acoustic Version)

8. Purple Rain (Acoustic Version)

9. Somewhere Over The Rainbow (Acoustic Version)

10. Leave The Light On (Acoustic Version)

11. Summertime (Acoustic Version)

12. Memories (Acoustic Version)

13. Keep Your Head Held High (Acoustic Version)

https://spoti.fi/3khADHT