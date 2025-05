Arkona: enthüllen unheimliche neue Single/Video „Сестра“

Nach dem von der Kritik gefeierten Release ihres apokalyptischen Konzeptalbums Kob (2023) kehren die Pagan-Folk-Visionäre Arkona mit einer fesselnden neuen Single zurück: Cectpa (Sister/Schwester). Der Track enthüllt eine dunklere, introspektive Seite und beschwört eine eindringliche Atmosphäre durch feierliche Orgelmelodien, doom-angehauchte Riffs und die ätherische Stimme der Frontfrau Masha Scream. Begleitet von einem offiziellen Musikvideo erzählt Cectpa eine emotionale Geschichte von innerem Schmerz und spiritueller Auseinandersetzung und setzt damit die Tradition von Arkona fort, folkloristische Mystik mit der rohen Intensität des Metals zu verbinden.

Seht euch das Video zu Cectpa hier an:

Nach einem erfolgreichen Jahr 2023, das eine Tour mit den Labelkollegen Patriarkh (ehemals Batushka) und einen gut aufgenommenen Auftritt beim Summer Breeze Open Air 2024 umfasste, begeben sich Arkona nun auf ihre Summer Rituals Tour durch Europa. Von intimen Veranstaltungsorten bis hin zu großen Festivalbühnen bringt die Band weiterhin ihre intensive Mischung aus slawischer Pagan-Tradition, Blackened Metal und theatralischer Performance zu ihren treuen Fans. Mit über zwei Jahrzehnten an Entwicklung im Rücken bleibt Arkona eine kraftvolle Präsenz – wild, emotional und spirituell resonant.

Arkona über die neue Single Cectpa: “The song Cectpa (Sister) is a non-album single, which was spontaneously written by Maria specifically for the student who is learning vocal skills from her. Conceptually, the song tells about the deep mental anguish of a person who is on the verge of going into oblivion with the help of fire, which is eating away at the exhausted body from the inside. Sestra is the anguish which acts as a twin sister, the personification of her own internal mental suffering, and the heroine of the song has a dialogue with her, and ultimately says goodbye to her when death finally captures the heroine in its arms.”

Das Cover-Artwork der Single, erstellt von den Künstlern Rotten Fantom, spiegelt das Konzept des Songs wider und visualisiert dessen Inhalt in dunklen philosophischen Tönen. Die musikalische Begleitung ist durch außergewöhnlichen Doom Metal geprägt und spiegelt die melodische Linie und die folkloristischen Chorstimmen des traditionellen Arkona-Sounds.

Arkona – Summer Rituals Over Europe

26.06.25 CZ – Spálené Poříčí / Basinfire Fest

27.06.25 RO – Timișoara / Road Patrol Open Air

28.06.25 RO – Cluj-Napoca / Machines Venue

29.06.25 RO – Bucharest / Quantic

04.07.25 HU – Budapest / Rock Maraton Fest

05.07.25 BE – Ghent / Litha Fest

06.07.25 DE – Weinheim / Café Central

17.07.25 FR – Montpellier / Secret Place

18.07.25 PT – Vila Nova de Famalicão / Laurus Nobilis Fest

19.07.25 NL – Amstelveen / P60

Arkona sind:

Masha „Scream“ – Gesang, Keyboards, Percussion

Sergei „Lazar“ – Gitarren

Ruslan „Kniaz“ – Bass

Vladimir „Volk“ – Blasinstrumente

Alexander Smirnov – Schlagzeug

Arkona online:

https://www.arkona-russia.com/

https://www.facebook.com/arkonarussia/

https://www.instagram.com/arkonarussia/