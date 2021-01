As It Is: Schlagzeuger Patrick Foley verlässt die Band

Wie die britische Emo/Alternative Rock Band As It Is kurz vor dem Jahreswechsel verkündete, gehen Band und Drummer Patrick Foley in Zukunft getrennte Wege. Die vierköpfige Combo gründete sich 2012 in Brighton, England. Foley war von Beginn an mit an Bord und ist auf insgesamt drei EPs und drei Alben zu hören. Die letzte Veröffentlichung The Great Depression erschien 2018 via Fearless Records. Nun war es, laut Band, für Foley an der Zeit für eine berufliche Neuorientierung, denn der Schlagwerker der Pop-Punker will sich in Zukunft der Sicherheit aller widmen und Feuerwehrwehrmann werden.

Dennoch soll der ex-Drummer ein wichtiger Mann im Umfeld bleiben, denn die Band scherzt, man habe Foley in der Schnellwahl ihres Adressbuchs gespeichert, falls man bei zukünftigen Konzerten mal mit Pyrotechnik arbeiten will.

„Our brother and friend Foley has decided to step back from As It Is, to pursue a brand new career as a fire fighter.

We could not be more proud of him (and are keeping him on speed dial for when we next use pyro in a live show)

All love,

Patty, Ali, Ronnie x„

Über einen möglichen Nachfolger für den scheidenden FireFighter wurde bisher nichts bekannt.