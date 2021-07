Asinis – Blood (EP)

Fazit

Mit Blood bringen Asinis eine EP auf den Markt, die für meinen Geschmack locker doppelt so lange hätte sein dürfen. Für mich ist klar, dass ich mich auf das Releasedatum freue, denn dann landen mindestens zwei der Tracks in meiner persönlichen Playliste und das muss etwas heißen bei der Masse an Metalcore/Modern Metal Singles, die gerade so wie eine Flutwelle die Musikwelt überspülen. Wer sich, wie ich, aber bereits vor Release weitere Tracks der Band anhören will, der kann sich mit der Single My Child in den Stil der EP schon mal warmhören. Wer jetzt meint, dass ich viel zu positiv berichtet habe, dem sei gesagt, dass ich seit Langem keine Platte mehr hatte, die mir von Anfang bis Ende gepasst hat und einzig, dass ein wenig Variation in der Stimme fehlt, wäre etwas, was ich als „negativ“ bezeichnen könnte. Einen Punkt Abzug gibt es obligatorisch – denn ich habe ja nur eine EP vorliegen und kein komplettes Album.



Anspieltipps: Bloodbrothers, Light und Emperor