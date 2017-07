Im kompletten August habt ihr die Möglichkeit, das Energiebündel AUGUST BURNS RED -Frontman Jake Luhrs und seine Kollegen in Deutschland, Österreich und der Schweiz live zu sehen:

AUGUST BURNS RED – Tourdaten:

01.08.2017 Köln, Essigfabrik (DE)

12.08.2017 Bildein – Picture On Festival (AT)

17.08.2017 Dinkelsbuhl – Summer Breeze (DE)

18.08.2017 Allstedt – Distruction Derby (DE)

19.08.2017 Hamburg – Elb Riot (DE)

20.08.2017 Stuttgart, Universum (DE)

21.08.2017 Zurich, Earshakerdays (CH)

22.08.2017 Dornbirn, Conrad Sohn (AT)

23.08.2017 Aschaffenburg, Colos Saal (DE)

25.08.2017 Sulingen – Reload (DE)

AUGUST BURNS RED – „Phantom Anthem“ (VÖ 06.10.2017)

Kommentare

