Avatarium: veröffentlichen Album Titelsong „Death, Where Is Your Sting“

Im kommenden Herbst erscheint das brandneue, fünfte Studio Album der schwedischen Doom Rock Größe Avatarium. Death, Where Is Your Sting wird am 21. Oktober über das Hamburger Label AFM Records veröffentlicht.

Nach der erst kürzlich veröffentlichten, ersten Single God Is Silent, hat die Band ihren epischen Album-Titeltrack vorgestellt! Sänger Jennie-Ann verrät uns über den Song:

„Der Song Death, Where Is Your Sting ist wie ein sehr persönliches Gespräch mit dem Tod, in dem es heißt: „Ich habe überlebt, ich mag vielleicht in deinem Kalender stehen, aber diesmal gehe ich nicht!“

Seht das neue Avatarium Video zu Death, Where Is Your Sting ab sofort hier:

Death, Where Is Your Sting wurde von Marcus Jidell produziert, von Mats Valentin und Jidell gemixt, für das Mastering wurde Svante Forsbäck engagiert. Das Album erscheint am 21.10.2022 als Digipack, Vinyl und ltd. 2-CD Earbook (inkl. 5 Bonustracks), Vorbestellungen sind über AFM Records HIER möglich!

Avatarium live:

20.08.22 (DE) Summer Breeze Open Air

23.10.22 (TUR) Istanbul, Doom Over Istanbul

2023 // + Swallow The Sun:

Weitere Infos zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: