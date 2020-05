Aversions Crown: veröffentlichen Video zur zweiten Single „Born In The Gutter“

Die Australier von Aversions Crown werden am 12. Juni ihr viertes Studio Album Hell Will Come For Us All über Nuclear Blast veröffentlichen.

Heute enthüllt die Band ihre zweite Single Born In The Gutter. Seht euch hier das Musikvideo unter der Regie von Third Eye Visuals an:

Sänger Tyler Miller kommentiert: „Born In The Gutter handelt von der großen Kluft zwischen Arm, Reich und denen, die sich alleingelassen fühlen. Letztendlich zeigt der Song eine harte Realität auf, die in der Natur dieser Welt und den Menschen darin liegt.”

Gitarrist Mick Jeffrey fügt hinzu: „Es ist einer der schnelleren, aggressiveren Songs auf dem Album und wir können es nicht erwarten, es live zu spielen.“

Hell Will Come For Us All wurde von der Band selbst produziert, in ZUsammenarbeit mit Sound-Ingenieur Matt Shorter in den Heliport Studios. Für Mixing und Mastering war Will Putney in den Graphic Nature Audio zuständig, während Steve Seid zusätzlich zum Mixing beitrug und die Produktion der Vocals übernahm. Für die Visualisierung der Geschichte, die im Laufe des Albums aufgebaut wird, wurde Eliran Kantor angeheuert.