Erneut hat der Veranstalter zwei großartige Neuzugänge für das BANG YOUR HEAD!!! Billing 2018 zu vermelden, die zu den derzeit heißesten Aufsteigern der Szene zählen:

STRIKER

Kennern ist der Name STRIKER längst geläufig: Die Kanadier haben sich mit einer grandiosen EP und fünf hervorragenden Full-Length-Alben einen ausgezeichneten Namen im Metal-Underground gemacht. Gemeinsam mit Landsmännern wie SKULL FIST oder CAULDRON bilden sie in ihrer Heimat die Speerspitze einer neuen Garde von traditionellen Metal-Acts, die sich anschicken, die einschlägigen Helden der 80er Jahre zu beerben und in die Fußstapfen anderer kanadischer Legenden wie EXCITER, ANVIL oder ANNIHILATOR zu treten. In ihrem Sound verschmilzt die NWoBHM-Schule mit klassischem US Metal, wird angereichert mit Speed und melodischem Thrash à la ANTHRAX und gekrönt von zahlreichen zündenden Melodien sowie überaus versierter Instrumentalarbeit. Höchste Zeit, die Herren nach Balingen zu bitten!

MONUMENT

Der Nachwuchs ist im Kommen, und zwar gewaltig! Auch MONUMENT schicken sich an, die „großen Alten“ des klassischen Heavy Metals zu beerben. Die Briten haben sich mit Leib und Seele der metallischen Traditionen ihrer Heimat verschrieben und begeistern ihre rasant wachsende Fangemeinde mit einem Sound, der vor allem an EINE ganz bestimmte Legende erinnert: Kraftvolle Vocals, grandiose zweistimmige Gitarrenharmonien, melodische Bassläufe und natürlich hymnische Songs en masse bringen das Blut eines jeden MAIDEN-Begeisterten in Wallung. Das hat die Band, die Ende Mai den Nachfolger ihres großartigen Zweitlings ‚Hair Of The Dog‚ veröffentlichen wird, bereits im Rahmen ihrer Support-Slots von ICED EARTH und RAGE bewiesen, und nun ist Balingen an der Reihe: Freut Euch auf eine ordentliche Dosis pure British Heavy Metal von MONUMENT beim BANG YOUR HEAD!!! 2018!

