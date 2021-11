Battle Beast: enthüllen Musikvideo zur zweiten Single „Eye Of The Storm“

Nachdem das finnische Heavy-Metal-Sextett Battle Beast Anfang 2021 wieder bei Nuclear Blast unterschrieben hat, macht es sich erneut bereit, seine Kraft in Form seines brandneuen Meisterwerks Circus Of Doom auf die Welt loszulassen. Das Album wird am 21. Januar 2022 über Nuclear Blast veröffentlicht und in wahrer Battle Beast-Manier vereinen die zehn Tracks echten Heavy Metal mit Pop und Rock-Vibes, gepaart mit Noora Louhimos einzigartiger Stimme.

Heute enthüllt die Band das Musikvideo zu ihrer zweiten Single Eye Of The Storm, das ihr euch hier ansehen könnt:

Gitarrist Joona Björkroth kommentiert die Single: „Eye Of The Storm ist ein Song über die eine Sache, die dein Boot treiben lässt, wenn die Stürme der Welt versuchen, dich zu versenken. Es ist ein ermutigender und aufmunternder Song, der am besten funktioniert, wenn man die Lautstärke auf elf aufdreht, also stellt sicher, dass ihr ihn aufdreht!“

Battle Beast auf Europatournee 2022: