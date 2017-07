Die finnischen Heavy Metaller Battle Beast machen derzeit die europäischen Festivalbühnen unsicher. Doch die Truppe um Frontfrau Noora Louhimo bekommt nicht genug: Deshalb kündigen Battle Beast heute weitere Sommershows sowie eine zweite EU-Headlinetour für November 2017 an. Dabei werden sie von einem Special Guest unterstützt, der in Kürze bekanntgegeben wird. Seid gespannt, weitere Details findet Ihr unten!

Bassist Eero Sipilä kommentiert:

Wir freuen uns enorm darauf, mit Bringer Of Pain noch einmal durch Europa zu touren. Das wird sicherlich eine klasse Sache, all die Städte zu besuchen, in denen wir auf unserem vorherigen Tourabschnitt nicht gewesen sind und all unsere Freude für ein letztes Mal in diesem Jahr zu sehen. Lassen wir es nochmals krachen!

Battle Beast

»Bringer Of Pain Over Europe 2017 – Part II«

w/ special guest

08.11. D Bielefeld – Forum

09.11. D Köln – Essigfabrik

10.11. D Nürnberg – Z-Bau

11.11. D Weissenhäuser Strand / Ostsee – Metal Hammer Paradise*

12.11. NL Groningen – Simplon

13.11. NL Rotterdam – Baroeg

15.11. F Colmar – Le Grillen

16.11. D Karlsruhe – Substage

17.11. D Saalfeld – Clubhaus der Jugend

18.11. D Bochum – Matrix

19.11. CH Zürich – Dynamo

21.11. CZ Prag – Nova Chmelnice

*nur BATTLE BEAST

Weitere BATTLE BEAST-Termine:

13.07. CZ Vizovice – Masters of Rock

15.07. FIN Joensuu – Ilosaarirock

22.07. D Fritzlar – Rock am Stück

28.07. FIN Kuopio – RockCock Festival

29.07. FIN Oulu – Qstock

04.08. FIN Mikkeli – Jurassic Rock

05.08. FIN Tampere – SaariHelvetti

10.08. UK Derby – Bloodstock Open Air

11.08. CH Gossau – Rock on Music Festival

12.08. E Villena – Leyendas del Rock

18.08. D Dinkelsbühl – Summer Breeze

19.08. B Maasmechelen – tba NEU!

20.08. F Saint-Nolff – Motocultor Festival

22.08. D Düsseldorf – Stone im Ratinger Hof NEU!

23.08. D Mannheim – MS Connexion Complex NEU!

24.08. D Aschaffenburg – Colos-Saal NEU!

25.08. D Schleswig – Baltic Open Air

26.08. D Tennenbronn – Metalacker

01.09. D Katzenbach – Metallergrillen

02.09. D Markneukirchen – ReeveLand Festival

