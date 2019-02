Beyond Re-Animator

Fazit: Der dritte und letzte Teil der Filmserie kocht abermals klassischen „Frankenstein“-Stoff auf und verpackt diesen in wunderbar spritzige Splatter-Effekte. Re-Animator ist in Sachen komödialer Horror ein Leckerbissen für alle Anhänger, die in dieser Auflage mit ordentlich Bonusmaterial geködert werden. Audiokommentare von Brian Yuzna, dem Schaffer der Filmreihe, All In Head, die Chronik über die gesamte Bandbreite, Interviews, Making Of, Original Trailer und sogar ein Musikvideo werten das Mediabook auf. Das kleine Buch von 24 Seiten sorgt da noch als i-Tüpfelchen. Das Bild- und Tonmaterial ist gelungen die Story bekannt - aber immer mal wieder sehenswert. Jeffrey Combs als Dr.West bildet den Höhepunkt auf Beyond, der deutlich aus den Reihen der Kollegen sticht. Leicht thrashig aber mit dem Hang zum Kult ist wie bei vielen Filmen mit Nachfolgern der Schlusspunkt der vielleicht schwächste Moment der drei Teile, Das wiederum ist immer noch Nörgeln auf hohem Niveau und basiert auf der Tatsache, dass man den Verlauf ohne Probleme prophezeien kann. Nichtsdestotrotz ein würdiger Abschluss, der im blutigem Rauch die Justizvollzugsanstalt in ein feines Rot umdekoriert.