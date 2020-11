Beyond Salvation: befreit uns von inneren Dämonen mit den neuesten Single “Aftermath”

Das britische Thrash-Metal-Power Trio Beyond Salvation ist stolz darauf, die neue Single Aftermath bekannt zu geben. Ein Lyric-Video wurde für den Track veröffentlicht – sehen Sie es sich jetzt an:

Beyond Salvation ist eine Thrash-Metal-Band aus Manchester mit starke Einflüsse von Groove und Death Metal. Hinzu kommt, dass Beyond Salvation eine Hardcore-inspirierte Gesangsdarbietung bietet, die das Genre neu interpretiert. Wenn Sie sich von den aktuellen Trends lösen, wird das gesamte Material in Standard-Tuning ausgeführt, sodass das Songwriting die Schwere der Masse hervorhebt, ohne sich auf Drop-Tuning verlassen zu müssen.

Die neue Single Aftermath befasst sich mit unseren inneren Dämonen, mit den psychologischen Blockaden, die uns daran hindern, ein völlig glückliches Leben zu führen, mit einem Gefühl der individuellen Verantwortung, das sich gerade in diesen Zeiten als entscheidend, aber abwesend herausstellt. Sänger und Gitarrist Jon Pedley erklärte:

“Aftermath ist ein Lied über Leiden, Nachdenken und Befreiung. Schauen Sie sich genau an, um zu erkennen, dass Sie etwas davon abhält, wer Sie wirklich sein sollten. Den Stand dazu bringen, sich von diesem Einfluss zu lösen, um dann die Errungenschaft und den Untergang vergangener Dämonen zu genießen. Im Laufe der Zeit habe ich festgestellt, dass sich die Texte auf verschiedene Aspekte des Lebens beziehen … Persönliche Rivalitäten, innere Konflikte oder eine Reflexion über den Kampf, den wir als Gesellschaft jetzt durchmachen. Ich nehme an, wie immer bei der Musik liegt die endgültige Interpretation beim Hörer.”

Aftermath wurde von Beyond Salvation produziert. Das Schlagzeug wurde von Chris Taylor in den NoiseBoy Studios aufgenommen und entwickelt, während die Vocals von Owen Alec Ashworth in den Silver Lining Studios aufgenommen und entwickelt wurden. Gemischt von John Pedley. Gemastert von Lee Anthony Calpee. Artwork von John Pedley (Pedley Art).