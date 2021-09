Brothers Of Metal: veröffentlichen Musikvideo zur Single „Kaunaz Dagaz“

Lange mussten Fans auf ein neues Release der schwedischen Power Metal Band warten, – nun ist es endlich so weit: Das außergewöhnliche 8-Mann/Frau starke Gespann verzaubert seine Fans mit einem neuen Musikvideo zur Single Kaunaz Dagaz.

Der mitreißende Track erschien bereits im Januar 2020 auf dem zweiten Album Emblas Saga der Schweden. Nun werden sie ihm mit einem gebührenden Musikvideo endlich gerecht.

Neben dem sehr unterhaltsamen Video erscheinen zwei weitere Highlights für jeden Brothers Of Metal Fan: zwei limitierte Picture Vinyl beider Alben der Gruppe.

Man muss schon unter einem Stein gelebt haben, um die Erfolgsgaranten aus Schweden nicht zu kennen.

Bereits mit ihrem Debütalbum Prophecy Of Ragnarök mischten sie die Power Metal Szene gehörig auf und machten sich schnell einen Namen.

Das Erfolgsalbum zu übertreffen, ist mit Sicherheit keine leichte Aufgabe gewesen. Doch Brothers Of Metal zeigten Willenskraft, Kampfgeist und Talent eines jeden Wikingers, der es nach Valhalla geschafft hat und veröffentlichen im Januar 2020 das meisterhafte Epos Emblas Saga.

Die Songs waren noch kreativer, interessanter und abwechslungsreicher – und standen dem hochgelobten Debütalbum in punkto Hymnencharakter in nichts nach.

Endgültig zu Legenden wurden sie durch triumphale Auftritte beim Sweden Rock Festival, dem deutschen Rockharz oder Rock Am Stück Festival.

Singt euch zusammen mit Brothers Of Metal in die finale Schlacht! Und sichert euch hier die, auf 500 Stück limitierten, Picture Vinyl!

Brothers Of Metal sind:

Ylva Eriksson – Voice of the Valkyries

Joakim Lindbäck Eriksson – Battle Cries

Mats Nilsson – Tongue of the Gods

Dawid Grahn – Guitar, Pähr Nilsson – Guitar

Mikael Fehrm – Guitar

Emil Wärmedal – Bass

Johan Johansson – Anvil and War Drums

Brothers Of Metal online:

https://www.facebook.com/brothersofmetalofficial/

https://www.instagram.com/brothersofmetalofficial