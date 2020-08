Calarook: veröffentlichen ihr Debütalbum „Surrender Or Die“ am 11.09.

Am 11. September 2020 werden die Schweizer Pirate Metaller Calarook das Debütalbum Surrender Or Die vom Stapel lassen.

Seit dem 14. August präsentiert die aufgeweckte Freibeuter-Formation das humorige Musikvideo zum Song Invisible Pineapples.

Klar zum Entern!

Seit dem 14. August präsentieren die helvetischen Korsaren unter Kapitän Philipp Wyssen ihr unterhaltsames Musikvideo zum Song Invisible Pineapples.

Es ist einfach völlig egal, ob die fünf aufgeweckten Freibeuter von Calarook nun Bühnen oder Gehörgänge entern, da bleibt kein Rumfass voll.

Mit höchst fidelen Geigenstreichen, wild geschrubbtem Gitarrendonner, kommandierenden Bassläufen, explosivem Drumming und stürmischem Growling wird von den quicklebendigen Helvetiern genau die spezielle Sorte von Pirate Metal erzeugt, die massiv zum Feiern, Moshen und Headbangen animiert.

Souverän austariert und zackig vermischt mit ansteckend verspielten Folk Metal-Parts, rabiaten Death Metal-Walzen und manchmal einer passenden Prise an herrlichem Blödsinn – Calarook feuern einen haltlos mitreißenden Seefahrer-Sound ab, der niemanden ruhig stehen oder gar nüchtern bleiben lässt.

Nach der Gründung 2014 wurden eifrig eigene Lieder von den Beteiligten geschrieben. 2017 enterten die nicht wenig humorvollen Rabauken das Genre mit der spritzigen EP Calico.

Wind und Richtung lagen weiterhin gut für die verschworene Mannschaft und dies bescherte den dauerdurstigen Wellenbrechern sogar auch schon die Möglichkeit, ihr umfangreiches Können am etablierten Ragnarök Festival in Lichtenfels beweisen zu können.

So geht es weiter mit voller Fahrt voran für Calarook – das enorm inhaltsreiche Debütalbum Surrender Or Die wird am 11. September 2020 feierlich vom Stapel gelassen!

Surrender Or Die Tracklist:

01. 47°30’18“N 8°51’52“E

02. A Cursed Ship’s Tale

03. Quest For Booze

04. Into The Storm

05. Surrender Or Die

06. Invisible Pineapples

07. Kraken’s Chest

08. Paul The Parrot

09. Jack Rackham

10. Kicking Flamingos

11. Davy Jones‘ Locker

12. Tentacle Explosion

13. Loyal To None But Rum

14. The Legend Of Liquor Island

15. The Feast Of Emerald Meadows

16. The Undying Sailor

Line-Up:

Philipp Wyssen • Vocals

Nico Wiget • Guitar

Lukas Mischler • Violin

Flavio Pompeo • Bass

Yves Locher • Drums

https://www.facebook.com/Calarook.Metal/

https://www.calarook.ch/

https://www.instagram.com/calarook.metal/

https://twitter.com/Calarook