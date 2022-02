Carpenter Brut: neues Album „Leather Terror“ kommt am 01.04.2022

Synthmeister Frank Hueso aka Carpenter Brut hat mit Leather Terror sein nächstes Album für den 1. April 2022 angekündigt. Damit setzt der Franzose seinen 2018 mit Leather Teeth begonnenen Lederfetisch fort, ein drittes Album soll die Trilogie abschließen.

Die Alben Leather Teeth und Leather Terror erzählen die Geschichte einer fiktiven Horror-Filmreihe aus den späten 1980ern: Ein von Liebeskummer zerfressener Student fällt einem Experiment zum Opfer, das ihn entstellt zurücklässt. Als Rockstar will er ein neues Leben beginnen und Herzen brechen, doch er driftet in den Wahnsinn ab und wird zum ruchlosen Rächer, der seine Peiniger heimsucht.

Einen Vorgeschmack auf das neue Album gibt es jetzt mit Imaginary Fire. Der Track protzt mit dickem Gitarrensound und erinnert mehr an Industrial Rock als an konventionellen Synthwave, die traditionelle Klangkulisse von Carpenter Brut ist jedoch direkt präsent. Die Gitarren stammen komplett aus dem Synthesizer. „There is no guitar on this album. I did everything with synths. Even though I didn’t know exactly how I wanted the album to sound at first, I knew I wanted it to be massive and violent“, erläutert Hueso begleitend zur Albumankündigung. Wie es sich für Carpenter Brut gehört, geht die Single Imaginary Fire mit einem bildgewaltigen Video einher.

Imaginary Fire präsentiert einen so spannenden wie passenden Gastsänger: Ex-Dillinger Escape Plan Fronter Greg Puciato gibt sich die Ehre. Der ist mit The Black Queen oder auch als Solokünstler (Child Soldier: Creator of God) keine unbekannte Stimme in Synthgefilden. Neben Greg Puciato versammelt Leather Terror Gastmusiker wie Alex Westaway (Gunship), Ben Koller (Converge), Jonka (Tribulation), Ulver, Kathrine Shepard (Sylvaine) und Persha. Das Album kann unter anderem über Bandcamp vorbestellt werden.