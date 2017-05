Cellar Darling veröffentlichen ersten Albumtrailer ‚This Is Who We Are‘

Cellar Darling veröffentlichen ersten Albumtrailer ‚This Is Who We Are‘

Cellar Darling, die neue Band ex-Eluveitie Mitglieder Anna Murphy, Merlin Sutter und Ivo Henzi, zeigt heute den ersten Trailer zu ihrem am 30. Juni erscheinenden Debütalbum This Is The Sound. Dieser kreativ gestaltete Clip mit Namen This Is Who We Are, ist die Vorschau für eine ausführliche Banddokumentation, die nun in kompletter Länge auch auf dem YouTube-Kanal der Band zu finden ist. In diesem ersten Trailer lässt die Band euch in die Geschichte von Cellar Darling eintauchen und beleuchtet die Leidenschaft der drei Musiker, ebenso wie ihre Vergangenheit und Zukunft.

„Es war ein unglaubliches Jahr für uns. Es steckte voller Herausforderungen und Belohnungen und letztendlich haben wir nun ein Album fertig gestellt, auf das wir stolzer nicht sein könnten. Wir haben diesen Prozess so gut es geht dokumentiert und freuen uns, ihn jetzt mit euch teilen zu können. Part I mit Namen This Is Who We Are dreht sich darum, wer Cellar Darling sind und woher wir kommen. Wenn es Euch gefällt, abonniert doch unseren Channel unter youtube.com/cellardarling, damit ihr die nächste Episode nicht verpasst!“

Seht den Trailer hier:



Kommentare

Kommentare