“Keltisch-irische Mythologie gekonnt vertont!“

Artist: Celtachor

Herkunft: Dublin, Irland

Album: Fiannaíocht

Spiellänge: 56:58 Minuten

Genre: Celtic Black Metal

Release: 20.04.2018

Label: Trollzorn Records

Link: http://www.celtachor.com

Produktion: Skyhammer Studio, Cheshire

Bandmitglieder:

Gesang und Whistles – Stephen Roche

Gitarre und Backgroundgesang – David Quinn

Gitarre und Backgroundgesang – Fionn Stafford

Violine und Harfe – Liam Henry

Bassgitarre, Bouzouki und Harfe – Robert Macdomhnail

Schlagzeug, Bodhran und Backgroundgesang – Anaïs Chareyre

Tracklist:

Sons Of Morna King Of Tara Tuiren The Search Of Sadbh Caoilte Great Ships Came From Over The Waves The Battle On The Shore Tears Of Aoife Cauldron Of Plenty Dubh, Dun Agus Liath

Seit zwei Jahren als stattliches Sextett agierend, legen die anno 2007 als bloßes Projekt gegründeten Celtachor ihr drittes Full-Length-Album Fiannaíocht vor. Damit haben die Iren ein klassisches Konzeptalbum kreiert, welches sich der Jugendzeit des keltischen Sagenhelden Finn und seiner Kriegertruppe, der Fianna, widmet.

Entsprechend mythisch eröffnet Sons Of Morna mit einer einprägsamen Gitarrenmelodie, die den Hörer unweigerlich in die raue irische Landschaft längst vergangener Zeiten versetzt, bevor zorniger Doublebass und düstere Vocals den eigentlichen Handlungsrahmen einleiten, der stimmlich wie instrumentell abwechslungsreich gestaltet wird. Ebenso facettenreich präsentiert sich das anschließende King Of Tara, das zunächst mit Akustikklampfe und Violine daherkommt, sich aber dann zu einer wütenden, schnellen Nummer entpuppt. Allerdings kann der phasenweise eingesetzte und von Stephen für dieses Album neu ins Repertoire aufgenommene Klargesang hier nicht überzeugen, wohingegen die garstigen Screams die Dynamik des Stückes gelungen untermauern. Eine rundherum hörenswerte Symbiose aus typisch schwarzmetallischen Elementen und klassischem Folkinstrumentarium bietet dagegen Tuiren, bei welchem sogar der dezent eingesetzte, fast priesterhafte Sprechgesang funktioniert.

Dass Celtachor auch in ruhigeren Fahrwassern vollends überzeugen können, beweisen sie spätestens mit der wunderschönen akustischen Ballade The Search Of Sadbh, in welcher auch Anaïs` stimmliche Qualitäten erstmals zur Geltung kommen. Zudem wird hier, wie auch vor allem in den ruhigeren Passagen der anderen Stücke oder dem fast gänzlich instrumental gehaltenen Great Ships Came From Over The Waves offenbar, dass die Verpflichtung der beiden Neuzugänge ein deutlicher Zugewinn für Celtachor ist. Denn gerade mit dem klassisch irischen Instrumentarium (Bouzouki, Harfe und Violine), welches Liam und Robert auf authentische Weise beisteuern, verdient sich die Band das Attribut Celtic zu Recht.

Darüber hinaus gelingt es Celtachor insgesamt hervorragend, die ereignisreiche Geschichte des jungen Kriegers Finn musikalisch facettenreich zu transportieren. So wird beispielsweise das erhabene, Spannung aufbauende The Battle On The Shore durch die ausschließlich mit Irish Whistle vorgetragene traurige Weise Tears Of Aoife abgelöst, bevor Cauldron Of Plenty Finn in die nächste Auseinandersetzung einsteigen lässt. Einziges Manko bleiben einige Passagen, in welchen Stephen mit Sprech- beziehungsweise Klargesang arbeitet, da diese bisweilen nur wenig inspiriert daherkommen. Abgerundet wird der Silberling mit Dubh, Dun Agus Liath, welches die Melodie des Openers leicht variiert aufgreift und sich schnell zu einem weiteren Highlight des Albums entpuppt.

Celtachor - Fiannaíocht Fazit: Celtachor ist mit Fiannaíocht eine klare Weiterentwicklung gelungen, ohne dabei ihre Wurzeln zu verleugnen. Durch den verstärkten Einsatz keltisch-folkloristischen Instrumentariums in Kombination mit deftigen Black-Metal-Anleihen schafft es das Sextett, die irische Sagenwelt authentisch zu vertonen. Allerdings bleiben die klaren Gesangspassagen deutlich ausbaufähig, während die grimmigen Screams wie auch der Backgroundgesang stets zu überzeugen wissen. Anspieltipps: Sons Of Morna, Tuiren und The Search Of Sadbh Christian G. 8 2018-06-27 8 Gesamtwertung Leserwertung: ( 0 Votes) 0.0

Kommentare

Kommentare