“Schon früh eine deutsche Heavy Metal Macht!“

Artist: Grave Digger

Herkunft: Gladbeck, Deutschland

Album: Heavy Metal Breakdown und Witch Hunter

Spiellänge Heavy Metal Breakdown: 50:25 Minuten

Spiellänge Witch Hunter : 49:23 Minuten

Genre: Heavy Metal

Release: 25.05.2018

Label: BMG / Noise

Aktuelle Bandmitglieder:

Gesang – Chris Boltendahl

Gitarre – Axel Ritt

Bassgitarre – Jens Becker

Keyboard – Marcus Kniep

Schlagzeug – Stefan Arnold

Tracklist Heavy Metal Breakdown:

Headbanging Man Heavy Metal Breakdown Back From The War Yesterday We Wanna Rock You Legion Of The Lost Tyrant 2000 Lightyears From Home Heart Attack Shoot Her Down! We Wanna Rock You (Mega Mix) Storming The Brain Violence 2000 Lightyears From Home (Alternative Version)

Tracklist Witch Hunter:

Witch Hunter Night Drifter Get Ready For Power Love Is A Game Get Away Fight For Freedom School’s Out Friends Of Mine Here I Stand Don’t Kill The Children Tears Of Blood Shine On

Für alle, die auf Heavy Metal Geschichte stehen, machen wir einen großen Sprung in die Vergangenheit und finden uns urplötzlich mitten in den Achtzigern wieder, wo Chris Boltendahl seine Kapelle, die Grave Digger, gegründet hat. Seitdem kann und möchte man das Schlachtschiff aus druckvollem und oft gemächlichem Heavy Metal, welches auf prägnante Refrains setzt, nicht missen. Das Aushängeschild ist dabei eindeutig Chris selber, der mit seiner markanten Stimme stets und ständig auffällt – verstecken ist da quasi unmöglich. Als Debüt verbuchten sie mit Heavy Metal Breakdown im Jahre 1984 ein Album, welches noch heute ein absoluter Begriff für deutsche Heavy Metal Qualität ist. Unser heutiges Re-Release Special greift genau diese Anfänge auf, und nimmt dabei noch gleich die zweite Scheibe der Formation Witch Hunter mit auf, die beide seit dem 25.05.2018 mit Bonus Material über BMG / Noise erneut veröffentlicht wurden.

Die Vinyl Version von Grave Diggers Debütalbum Heavy Metal Breakdown war über 30 Jahre vergriffen. Damit setzten sich Chris Boltendahl und Konsorten damals ein Denkmal. An dieser Platte werden noch heute neue Stücke der Band gemessen. Auch wenn die Charterfolge jüngeren Datums entstammen, bleiben die ersten Schritte unvergessen. Diese remasterte Version enthält die seltene Shoot Her Down Liner Notes von Frontmann Chris Boltendahl. Die LP kommt im limitierten roten Vinyl und ist ein double Gatefold, das die Lyrics und Memorabilien enthält.

Ebenfalls drei Jahrzehnte auf dem schwarzen Gold vergriffen: Grave Diggers zweiter Streich Witch Hunter. Bei der Veröffentlichung 1985 wurde der Titeltrack ein sofortiger Hit und ging als Klassiker in die Geschichtsbücher des weltweiten Heavy Metal ein. Diese remasterte Version enthält Liner Notes von Ex-Gitarrist Peter Masson sowie die Originaltexte. Die LP kommt in limitiertem Goldvinyl und lebt wie das Debütalbum von einem Old School Spirit, der auch im Jahre 2018 nicht staubig ist, sondern ehrfürchtig junge Liebhaber erstaunen lässt.

Grave Digger - Heavy Metal Breakdown und Witch Hunter (Re-Release) Fazit: Grave Digger stehen schlicht für ein solides Heavy Metal Produkt made in Germany. Auf große Bühnenshows legen die Musiker noch heute keinen großen Wert - vielmehr soll die Musik Eindruck schinden und kein unnötiges Feuerwerk oder andere ablenkende Dinge, die eben nicht in ihre ruppige Handschrift passen. Roh und unpoliert wurden damals Heavy Metal Breakdown und With Hunter serviert - das inspirierte diverse Bands und das nicht nur in unserer Republik. Chris Boltendahl's Vocals bleiben sehr speziell und gehen nicht bei allen positiv ins Ohr. Im Kopf bleiben sie jedoch - egal, auf welcher Seite man steht, dafür ist Chris Kehle einfach zu markant. Für Vinyl Verfechter wie meine Person schlägt das Herz verdammt schnell, wenn man die drei Jahrzehnte vergriffenePlatten in den Händen halten kann, selbst als Re-Release. Dafür gibt es limitiertes Bonusmaterial auf einer coolen roten bzw. goldenen Scheibe, die nur zu gerne im Jahr 2018 ihre Kreise unter der Nadel zieht.



