Circle Creek: erzählen von einem schockierendes Heavy Rock Drama im neuen Clip zur Single „Tell Me Baby“

Licht oder Schatten, Liebe oder Hass. Wie nahe liegt das Eine beim Anderen. Jeder ist bemüht seine nach außen gezeigte Fassade bestmöglich zu präsentieren. Hauptsache das nächste Foto einer ach so heilen Welt für den nächsten Social Media Kick. Schöne neue Welt. Doch der kleinste Funke Enttäuschung kann ein Feuer schüren welches jederzeit in einem Drama endet.

Perfekte Fassaden, unterschiedliche Erwartungen, gespielte Gefühle und schon sind die gleichen Akteure welche soeben noch in ihrem eigenen Paralleluniversum glänzen wollten die Schlagzeile von morgen. Kopfkino pur in der neuen Singleauskoppelung der Grazer Heavy Rock Urgesteine von Circle Creek als Appetizer für das neue Album The World Is On Fire. mit genialer Unterstützung der Akteure Michael Rast und Carina Töfferl.

Zwei Jahre nachdem die Band ihr 35. Jubiläum zelebrierte, welches sie mit hunderten Gästen in der Generalmusikdirektion in Graz feierten und am gleichen Tag den extended Player Past Presents Future veröffentlichten, zeigen die Zirkelbach Zwillinge Chris & Didier (Gitarre & Gesang), Huber Wolfgang (Bass) und Bernhard Wolf (Drums) ein neues audiovisuelles Produkt, bei welchem sie sich etwas ganz besonderes einfallen ließen. Im gleichnamigen, von Regisseur Tobi Frick inszenierten Musikvideo spielen die beiden Schauspieler Michael Rast und Carina Töfferl die Hauptrollen, welche der Storyline des Songs mit einer fantastischen Darbietung Ausdruck verleihen. Tell Me Baby kombiniert heftigen, metallastigen Heavy Rock mit einem spannenden Thriller und impressionistischer Geschichte.

Quelle: NRT-Records