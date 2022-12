Coltaine & Kariti: gehen gemeinsam im Februar und März 2023 auf Tour

Beide Bands hatten im September 2022 so viel Spaß beim gemeinsamen Touren, dass sie beschlossen haben, ein noch größeres Abenteuer zu erleben. Sie freuen sich darauf, jeden einzelnen von euch unterwegs wiederzutreffen! Sowohl Coltaine als auch Kariti werden neue Songs mitbringen, die bislang noch nie gespielt wurden, weder live noch auf Platte.

In Anbetracht dessen, was in den letzten Jahren auf der Welt passiert ist, fühlt sich das Duo sehr glücklich, drei Wochen lang auf Tour gehen zu können und über 20 Shows in elf verschiedenen Ländern in ganz Europa zu spielen. Neun Konzerte führt die Tour zu uns nach Deutschland, Österreich und die Schweiz.

Coltaine & Kariti Tour 2023

17.02.2023 Stuttgart – Schwarzer Keiler

18.02.2023 Freiburg – Artik

20.02.2023 Zürich – Ebrietas

04.03.2023 Wien – Rhiz

06.03.2023 Leipzig – Zwille

07.03.2023 Berlin – Tommyhaus

09.03.2023 Kiel – Schaubude

10.03.2023 Dortmund – Rattenloch

11.03.2023 Karlsruhe – P8