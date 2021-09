Comeback Kid: veröffentlichen neue Single „No Easy Way Out“

Comeback Kid, einer der größten Namen im modernen Hardcore, haben den rasanten, rifflastigen Banger No Easy Way Out veröffentlicht. Der Track, der in Winnipeg, MB im Private Ear Recording Studio aufgenommen wurde, ist die erste neue Musik der einflussreichen Hardcore/Punk-Band seit ihrem 2017 erschienenen Album Outsider. Klick hier rein zu No Easy Way Out zu checken.

„Dies war ein Versuch, einen mitreißenden Rhythmus zu erzeugen, der bis zum Ende an Intensität zunimmt“, sagt Leadsänger Andrew Neufeld. „Das Gefühl, über die Schulter zu schauen und um sein Leben zu rennen. Dies ist ein knallharter Hardcore-Song mit einem stampfenden Tempo. Wenn man in eine Ecke gedrängt wird, gibt es keinen einfachen Ausweg!“

Begleitend zur Single gibt es ein altersbeschränktes Musikvideo, das von Kevin Keegan konzipiert und gedreht wurde. Das Video zu No Easy Way Out ist ein fesselnder, komödiantischer Mini-Thriller, in dem die Band von einem Psycho-Kidnapper in einem Wald im Westen Kanadas gejagt wird, und verstärkt das Gefühl des Tracks, ausbrechen zu müssen, aber auch die Erkenntnis, dass das schwieriger sein kann, als es scheint.

Über Comeback Kid

In den letzten zwanzig Jahren haben Comeback Kid die kanadische und internationale moderne Punk- und Hardcore-Szene entscheidend mitgeprägt und mitgestaltet. Nach ihrer Gründung in Winnipeg und der Veröffentlichung ihres Demos (2002) und des gefeierten Turn It Around (2003) über das kalifornische Label Facedown Records haben es die fünf Musiker über die Jahre hinweg geschafft, ein Gleichgewicht zwischen ihrem DIY-Ethos und ihrer Verlässlichkeit mit einem humanitären Ethos und einer das Genre definierenden Musikalität zu finden, die die Grenzen des Hardcore durchbrochen und das Genre auf eine globale Bühne gebracht hat.

Als Comeback Kid 2005 mit ihrem karrierebestimmenden Album Wake The Dead in den Mainstream eintraten, durchbrachen sie Grenzen und stürmten sowohl buchstäblich als auch musikalisch neues Terrain, indem sie das einstige Underground-Genre auf eine weltweite Tournee an der Seite ihrer damaligen Labelkollegen von Victory Records, Earth Crisis, Terror und Refused, führten. Trotz aller Widrigkeiten und Veränderungen war es das 2007er Album Broadcasting, das sowohl Comeback Kid als auch die neue Klangwelt des Punk des 21. Jahrhunderts verdeutlichte, als Sänger Scott Wade zurücktrat und Andrew Neufeld den Gesangspart übernahm.

„Wir sind eine Hardcore-Band, aber wir fühlen uns keiner bestimmten Sekte zugehörig“, sagt Neufeld neben den Bandmitgliedern Jeremy Hiebert (Gitarre, Figure Four), Stu Ross (Gitarre, Misery Signals), Chase Brenneman (Bass, Living With Lions) und Loren Legare (Schlagzeug, Living With Lions). „Wir wollen uns in keiner Weise einschränken lassen und ziehen es vor, zu unseren eigenen Bedingungen zu arbeiten.“

Heute ist die Band einer der unbeständigsten Anführer in der globalen Heavy-Musik-Community und trägt die Zündfackel endloser Genres durch ihr Spiel mit schierer Geschwindigkeit und Kraft. Das 2017er Album Outsider war wegweisend für den Weg, den Comeback Kid für einige der heutigen neuen Schwergewichte eingeschlagen haben, und zementierte den Status der Band als einer der revolutionärsten Vorväter, die das Genre in die Zukunft tragen.

Jetzt, mit ihrem siebten Album am Horizont, definiert die Band, was es bedeutet, eine integrale und doch beeindruckende Einheit sowohl innerhalb der Basis als auch an den Rändern des Punks zu sein.

Comeback Kid Europa Headline Tour 2022

w/ Be Well, Devil In Me, Scowl

19.01.22 Deutschland Berlin @ Hole44

20.01.22 Deutschland Hannover @ Faust

21.01.22 Deutschland Bochum @ Matrix

22.01.22 Deutschland Karlsruhe @ Weisse Rose

23.01.22 Niederlande Utrecht @ Tivoli Pandora

24.01.22 UK Bristol @ Fleece

25.01.22 UK Birmingham @ Mama Roux

26.01.22 UK Leeds @ Key Club

27.01.22 UK Manchester @ Rebellion

28.01.22 UK London @ The Dome

29.01.22 Belgien Hasselt @ Muziekodroom

30.01.22 Frankreich Paris @ Gibus

31.01.22 Schweiz Wil @ Gare De Lion

01.02.22 Italien Mailand @ Circolo Magnoilia

02.02.22 Deutschland München @ Backstage

03.02.22 Tschechische Republik Prag @ Futurum

04.02.22 Deutschland Leipzig @ Conne Island

Die Tournee steht unter dem Vorbehalt der aktuellen Weltlage.

