Crematory: feiern 30 Jahre deutschen Gothic Metal mit „Inglorious Darkness“

Crematory sind eine unbestreitbare Instanz im Gothic Metal, und selbst nach mehr als 30 Jahren in der Szene beweist die Band mit ihrem neuen Album Inglorious Darkness, das am 27. 05. 2022 über Napalm Records erscheint, einmal mehr, warum sie weiterhin zu den Besten des Genres gehört. Nach 15 Studioalben, drei Live-Alben, diversen Compilations und Splits sowie hunderten von Headliner-Shows und Festivals auf der ganzen Welt kehrt die Band auf dem neuen Album teilweise zu deutschen Texten zurück. Sie präsentieren nicht nur neue Songs auf Deutsch, sondern auch eine deutsche Version ihres absoluten Klassikers Tears Of Time, der aktuell auf dem neuen Album Tränen der Zeit heißt. Der bahnbrechende Track, welcher ursprünglich auf dem Album Illusions (1995) veröffentlicht wurde, avancierte zu einem Kult-Song des gesamten im Gothic Metal-Genre und feiert nun auf Inglorious Darkness seine glorreiche Neuauflage mit deutschem Gesang.

Inglorious Darkness beginnt mit dem Titeltrack Inglorious Darkness – einer düsteren Gothic Metal-Hymne, die als würdiger Opener die Stimmung für das Album vorgibt. Break Down The Walls ist ein außerordentlicher Hit-Song, der eine sanfte Melodie mit Rock´n Roll-Drums umhüllt und sich direkt im Kopf des Hörers festsetzt. In den Strophen sticht der cleane Gesang von Felix hervor, der sich im Refrain mit den mächtigen Growls mischt. Trümmerwelten sticht durch eine lyrisch illustrierte dystopische Szene heraus, während opulente Keyboards epische Melodien zu orchestralen und symphonischen Klanglandschaften aufbauen, die von schweren Schlagzeug-Elementen unterstrichen werden. Der monumentale Karrierehöhepunkt Tränen Der Zeit erstrahlt in der deutschen Version in einem neuen Licht. Das Original ist stets einer der Höhepunkte der berühmten Liveshows der Band. Mit dem deutschen Text wird diesem Klassiker neues Leben eingehaucht und lässt den Hörer in Melancholie und Nostalgie schwelgen. Bei Tracks wie Sound Of My Life und Not For The Innocent sticht der bewährte Einsatz von Keyboards mit elektronischen Elementen hervor, während Songs wie Das Ende zum Headbangen einladen. Diese Nummern glänzen mit stampfenden Drums, hämmernder Energie und die deutschen Texte verstärken die Industrial Gothic Metal Aura des vertrauten Crematory -Sounds. Mit Inglorious Darkness beweisen Crematory , dass ihre Leidenschaft stärker brennt denn je zuvor und dass sie selbst nach über 30 Jahren ein elementarer Bestandteil des Gothic Metals weltweit sind.