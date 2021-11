Dark Funeral: kündigen neues Album und Releaseshow für März 2022 an

Heute geben die schwedischen Black-Metal-Legenden Dark Funeral bekannt, dass ihr brandneues Album mit dem Titel We Are The Apocalypse am 18. März 2022 erscheinen wird. Nur einen Tag später – am 19. März – werden sie eine ganz besondere Album-Release-Show im Fållan in Stockholm, Schweden, spielen, unterstützt von Special Guest Samael und der Vorgruppe Eleine.

Über die Releaseshow sagen Dark Funeral:

„Stück für Stück öffnen wir die Tore, um die Feuer der Hölle zu entfesseln und wir sind stolz, euch die großartigen Künstler zu präsentieren, die uns am 19. März begleiten werden!

Samael aus der Schweiz brauchen keine weitere Vorstellung, sie sind echte Legenden und eine Band, die nie aufgehört hat, sich weiterzuentwickeln. Wir sind unglaublich stolz darauf, sie als besondere Gäste bei uns zu haben!

Die schwedische Symphonic-Metal-Band Eleine wird den Abend eröffnen und dazu beitragen, zu zeigen, dass die Musik von The Devil’s Music sowohl Breite als auch Tiefe hat.“

Weiter sagt die Band: „Wir freuen uns auf eine unglaublich kraftvolle Erfahrung am 19. März und wir ermutigen euch alle, eure Tickets zu sichern, um uns zu begleiten. Unser neues Album ist endlich fertig und wir können es kaum erwarten, unsere neue Musik in unsere Setlist aufzunehmen. Diese Veranstaltung wird diese Tore öffnen und wir wollen, dass ihr mit uns dabei seid!

Verfolgt unbedingt die Veranstaltungsseite, denn wir werden euch laufend mit Informationen auf Schwedisch und Englisch versorgen. In der Zwischenzeit werden wir unaufhörlich im Hintergrund arbeiten.“

Samael fügen weiter hinzu: „Unsere Freunde von Dark Funeral werden nächstes Jahr ein neues Album herausbringen, und wir freuen uns darauf, dies mit ihnen zu feiern. Zu diesem Anlass werden wir zurück nach Schweden kommen, um mit ihnen die Bühne für eine massive Nacht der Black Metal Supremacy zu teilen!“

Eleine kommentieren: „Es ist eine große Ehre für uns, die Bühne mit den Legenden von Dark Funeral zu teilen.

Ihre Release-Party wird nichts weniger als episch sein. Eleine als dunkle Symphonic-Metal-Band im Vorprogramm von Dark Funeral zu erleben, wird eines der seltensten und interessantesten Ereignisse in der jüngeren schwedischen Metal-Geschichte sein.“

Bestellt eure Tickets HIER.

Dark Funeral live:

19.03. Stockholm, Schweden – Fållan

Dark Funeral sind:

Lord Ahriman – Gitarre

Heljarmadr – Gesang

Chaq Mol – Gitarre

Jalomaah – Schlagzeug

Adra Melek – Bass