Formlos – Dein Platz

Das dritte Studioalbum Dein Platz wurde ganz Formlos über Boersma Records im Sommer veröffentlicht. In 40 Minuten buhlen die Jungs aus dem Harz um die Deutschrock-Herzen der Republik. Dabei agieren sie leider recht farblos – man könnte sagen glanzlos, gehen Formlos zu Werke und schrauben ein Album zusammen, das alle Klischees des Genres vereint, dem Hörer nur einfach nichts Neues bietet. Einfache Texte sollen es reißen, das Niveau darf dabei Punk Rock gerecht überschaubar bleiben. Immer drauf mit den deutschen Lyrics, bis nichts mehr geht, jedes Phrasenschwein würde schon nach den ersten Songs platzen. Eine Fanbase dürfte es dafür ohne Frage geben, nur ob das langfristig gedacht, die potenziellen Hörer befriedigt, muss die Zeit zeigen. Die Musiker aus Sachsen-Anhalt nehmen die einfachsten Zutaten, die das Genre zu bieten hat. Da ein wenig von den Ärzten, eine Prise Unantastbar und um das Ganze abzurunden, gibt es die typischen Newcomer Moves, die man auf den Scheunen-Bühnen der Republik am Wochenende an jeder Ecke findet. Die Lyrics versuchen permanent Ohrwürmer einzupflanzen und nehmen dabei keine Rücksicht auf das Niveau. Diese Tatsache bringt Formlos in die Position zurück, den Spagat zwischen billiger Attitüde und gesellschaftlichen Fingerzeig hinzubekommen. Michael Bleu, Sänger der Truppe, kann eine spannende Gesangstimme aufweisen, die den Hörspaß von Dein Platz nicht ganz so schwer nach unten drückt. Was viele nicht wissen: Vor über sechs Jahren haben die Rocker in Afghanistan für unsere deutschen Soldaten musiziert. Inszeniert wurde der Auftritt von der Band selber, die sich für einen kostenlosen Gig angeboten hat. Das wiederum beweist, dass die Umsicht und Tiefe, die man leider in den Songs ab und an in den Tracks vermisst, eigentlich vorhanden ist. Mit dem Herz am rechten Fleck steckt dann doch mehr dahinter, als in diesen wenigen Zeilen deutlich wird. Das große Problem des gesichtslosen Songgedresches liegt nicht nur an den Musikern, eher ist es das Genre, das nicht wirklich viel nach links und rechts hergibt. Da bleibt einfach nur Augen zu und durch, schließlich soll der Weg das Ziel formen.

HIER! geht es für weitere Informationen zu Formlos – Dein Platz in unserem Time For Metal Release-Kalender.