Epica: enthüllen das Live-Musikvideo zu „Kingdom Of Heaven Pt 3 – The Antediluvian Universe“

„Let’s set our piano on fire!“ ist vielleicht ein Satz, den wir seit den guten alten Rock ’n‘ Roll-Tagen der 70er-Jahre nicht mehr gehört haben. Doch mehr als jeder andere Song von Epicas kommender audiovisueller Veröffentlichung, beweist Kingdom Of Heaven Pt 3 – The Antediluvian Universe, dass die niederländischen Symphonic-Legenden seit der Veröffentlichung ihres letzten Studioalbums (zum Review) im Februar wirklich Feuer und Flamme sind. Obwohl die Band in diesem Jahr nicht viele Konzerte spielen konnte, nutzte sie die Zeit zu Hause, um ein außergewöhnliches Streamingevent auf die Beine zu stellen, das im Juni Premiere feierte und nun am 3. Dezember in verschiedenen audiovisuellen Formaten verfügbar sein wird.

Ihr könnt es sogar live auf einer riesigen Leinwand mit Popcorn und all euren Freunden bei der exklusiven Kinepolis-Kinopremiere erleben, die am 2. Dezember in Antwerpen stattfindet und bei der die gesamte Band anwesend sein wird, um die Veröffentlichung zu feiern – Tickets sind ab sofort HIER erhältlich.

Jetzt enthüllen Epica ein neues Video der Show, das über 13 Minuten lange Kingdom Of Heaven Pt 3 – The Antediluvian Universe von Omega Alive:

„Der gesamte dritte Akt wurde um die Kingdom Of Heaven Songs herum aufgebaut“, erklärt Keyboarder und Konzeptentwickler Coen Janssen. „Der dritte Teil (vom Omega-Album) musste einfach gespielt werden, also haben wir uns Elysia ausgedacht, das Königreich irgendwo im Himmel… ein neues Dekor, das an einen Thronsaal erinnert, und ein riesiger Kronleuchter mit Akrobaten darin gaben den Ton für diesen Song an.

Für das „Piano-Solo“ hatten wir uns eine besondere Überraschung ausgedacht… wir spielten es, während es brannte! Ein Stunt, den wir nicht proben konnten, da das Klavier danach zerstört werden würde! Unter der großartigen Anleitung unserer Pyrocrew haben wir es geschafft. Zum Glück dauerte der Teil nur 30 Sekunden, denn es war extrem heiß, wie ihr euch vorstellen könnt!

Weil das auf der Bühne so cool aussah, haben wir am Ende des Auftritts auch noch den Gong angezündet, den Ariën mit einer brennenden Fackel geschlagen hat. Diese Bilder sind viel cooler geworden, als wir erwartet hatten… schade, dass wir das nicht live machen können.“

Am Release-Wochenende von Ωmega Alive spielt die Band außerdem zwei exklusive Showevents in den Niederlanden:

03.12. NL Dordrecht – Bibelot (ausverkauft)

04.12. NL Eindhoven – Effenaar (ausverkauft)

Falls ihr die spektakuläre Feuershow oder den Kinderchor auf den beiden vorangegangenen Singles verpasst habt, könnt ihr sie euch hier ansehen:

Unchain Utopia – Ωmega Alive

The Skeleton Key – Ωmega Alive

Entstanden unter der Regie von Jens de Vos (Panda Productions) und mit einem magischen Cover-Artwork und Layout von Heilemania illustriert, enthält die DVD, BluRay, CD und das Vinyl 15 Epica Klassiker, Fanfavoriten und erstmalige Liveperformances von dem neuesten Studioalbum Ωmega, so wie The Skeleton Key oder das monumentale Kingdom Of Heaven Part 3.