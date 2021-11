Avatar: veröffentlichen neuen Song „So Sang The Hollow“

Die Heavy Metal ’n‘ Roll-Visionäre von Avatar – Sänger Johannes Eckerström, die Gitarristen Jonas Jarlsby und Tim Öhrström, Bassist Henrik Sandelin und Schlagzeuger John Alfredsson – sind ehrgeizige, schwedische Rockzauberer der Extraklasse. Sie sind dafür bekannt, dass sie die Grenzen zwischen Band, Theatertruppe und filmischen Masterminds mit einer Reihe von gefeierten Alben und Videos und der immersiven Welt von Avatar Country, einem fantastischen Land, in dem Metal die Oberhand hat, sprengen.

Jetzt haben sie den neuen Song So Sang The Hollow veröffentlicht:

„Ich denke, der Song passt zur Jahreszeit“, sagt Sänger Johannes Eckerström. „So Sang The Hollow lebt zwischen einem Traum und unseren wachen Albträumen. Es ist wie eine Séance mit Geistern, die man selbst erschaffen hat. Es ist einer dieser Songs, die sehr lange in der Entwicklung waren, mit dem Hauptgitarrenpart, der schon seit meinem Einstieg in die Arbeitswelt herumgekickt wurde. Er beantwortet auch die Frage, wie Simon & Garfunkel geklungen hätten, wenn sie mit Black Sabbath aufgewachsen wären.“

Im Herbst dieses Jahres haben Avatar zwei neue Tracks veröffentlicht. Sie veröffentlichten das offizielle Video zu Going Hunting, bei dem erneut Johan Carlén Regie führte sowie den Fantrack Barren Cloth Mother.

Avatar gaben außerdem bekannt, dass sie bei Thirty Tigers unter Vertrag stehen und ihr eigenes Black Waltz Records-Imprint gegründet haben.

