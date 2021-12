Dark Tranquillity, Support Tag My Heart und The Legion:Ghost am 18.12.2021 im JUZ Andernach presented by TFM Rocks (Vorbericht)

Band: Dark Tranquillity

Vorbands: Tag My Heart, The Legion:Ghost

Ort: JUZ Andernach, Stadionstr. 88, 56626 Andernach

Datum: 18.12.2021

Kosten: 30 € VVK

Genre: Melodic Death Metal, Modern Metal, Metal Core

Besucher: 666

Veranstalter: A Chance For Metal www.acfm.info Kulturamt der Stadt Andernach

Link: https://www.facebook.com/events/215608587313247/

Die Melodic Death Institution Dark Tranquillity beehrt uns doch tatsächlich in der Metalmetropole erneut. Dieses Mal sogar exklusiv für diesen einzigen Gig. Die offizielle Tour von Dark Tranquillity wird erst im nächsten Jahr starten. Die Andernacher Metalfans durften den Schwedenkracher bereits im Frühjahr 2018 auf seiner Atoma European Tour bejubeln. Damals spielten sie eine großartige und mächtige Show. Dark Tranquillity gehören neben In Flames, At The Gates und Soilwork zu den prägenden Bands der sogenannten Göteborger Schule des Melodic Death Metal. Bereits ein Jahr alt ist ihr neuestes Werk Moment, welches letztes Jahr zur Veröffentlichung komplett live gestreamt wurde. Die offizielle nächste große Tour von Dark Tranquillity wird erst im April 2022 gestartet. In Andernach hat man bereits vier Monate vor diesem Tourbeginn das Vergnügen, die Band live zu sehen.

Supportet werden die Schweden von The Legion:Ghost und Tag My Heart.

Die Kölner The Legion:Ghost servieren sogenannten Modern Metal, das bedeutet in diesem Falle: Metal, Rock, Alternative und Metalcore. Die Band aus dem Rheinland hat mit Courage Of Despair im Frühjahr 2018 ihre bisher letzte Platte veröffentlicht.

Weiterer Support werden Tag My Heart sein. Puh, was soll ich dazu sagen!? Schwer was im Netz zu finden. Selbst die offizielle Bandseite führt ins Leere. Über diese kommt man zu Facebook und der Info: „Tag My Heart – a confident, energetic and authentic group of four combining several styles of modern metal. Isabel – Vocals, Neno – Guitar, Art – Guitar, Chris – Drums.“ Da sind wir doch mal gespannt!

Also Metaller, nutzt diese einmalige Chance kurz vor Weihnachten im JUZ in Andernach und lasst euch die schwedische Melodic Death Metal Legende Dark Tranquillity und die beiden Supports nicht entgehen! Unterstützt die Bands und die Veranstalter!

Der Veranstalter wird die gesetzlichen Vorgaben umsetzen, das heißt: Es gilt die 2G+ Regel!

Das bedeutet: